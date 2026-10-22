Temporal: evacuaron dos familias en Añelo y más de 20 fueron asistidas

La intensa lluvia caída trajo como consecuencia que dos grupos familiares fueran evacuados y alrededor de 25 asistidos, este miércoles en Añelo. Las máquinas viales y las cuadrillas trabajan para despejar las arterias que se ven más afectadas por la cantidad de agua acumulada. Sigue habilitado el salón municipal para las personas que lo requieran.

Este jueves no hubo clases en ninguno de los niveles porque se resolvió la suspensión el miércoles por la noche.

El alerta anunciado se cumplió y el agua descargó con intensidad en Añelo. Todo apunta a que en esta ocasión el agua caída superó a la tormenta de la semana pasada.

Desde el municipio, se dispusieron los equipos que iniciaron la tarea de limpieza, en especial de los drenajes de las calles debido a que el agua arrastró sedimentos y residuos que tapan los desagües, en consecuencia impiden que el agua se escurra.

La cantidad de agua caída puede ser superior a la de la semana pasada. (Foto: Gentileza)

Se pudo confirmar que hubo, al menos, dos familias que fueron evacuadas mientras que un total de 25 grupos familiares fueron asistidos, debido a la tormenta.

Desde temprano, la dirección de Defensa Civil añelense informó la habilitación del salón comunitario para recibir y resguardar a los vecinos que lo requieran por haberse sentido afectados por las intensas lluvias. El edificio se encuentra en la Calle 3 e Intendente Tanuz.

Los números de contacto son los siguientes: Defensa Civil: 103 y 2995246164; Desarrollo Social: 2994904002.