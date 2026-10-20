Tiene 3 años, es de Neuquén y ya pasó por tres cirugías de corazón: ahora necesita ayuda para seguir su tratamiento

Lionel Yahir Videla Contreras es de Neuquén y aunque tiene apenas 3 años, ya atravesó tres cirugías a corazón abierto y necesita avanzar con una nueva etapa de su tratamiento. Nació con una cardiopatía congénita compleja y este martes viaja junto a su familia a Buenos Aires para realizarse estudios en el Hospital Garrahan, donde definirán si está en condiciones de afrontar una cuarta, y si se quiere, última operación.

Su papá, Maximiliano, contó que las primeras dos intervenciones se realizaron en Neuquén, mientras que la tercera fue en el Garrahan, debido a la complejidad de la cirugía y las complicaciones que presentó durante el posoperatorio. Desde entonces, el tratamiento continuó en ese centro de salud de Buenos Aires.

Ahora, debe someterse a nuevos estudios para evaluar su estado de salud antes de avanzar con otra intervención. “Todo esto es para su próxima cirugía, que sería la cuarta y, si es posible, la última”, explicó su papá antes de abordar el avión rumbo a Buenos Aires.

La necesidad de avanzar con los controles se vuelve cada vez más urgente porque los síntomas de su cardiopatía se hacen notar con mayor frecuencia. “Lionel actualmente está presentando una desoxigenación de la sangre”, relató su papá, una situación que causa que se agita al jugar, se ponga morado y dificulte hacer sus actividades cotidianas.

Esos episodios generan preocupación en la familia y hacen que los estudios sean fundamentales para conocer en qué condiciones se encuentra el pequeño guerrero.

“Por eso necesita hacerse los estudios, para ver en qué condiciones estamos y si se puede proceder a la última cirugía”, sostuvo su papá. Además, explicó que el equipo médico debe evaluar otras cuestiones de salud antes de tomar una decisión, ya que una operación de esta complejidad requiere que Lionel esté en condiciones de tolerarla.

“Si se le hace en malas condiciones, no lo resistiría”, advirtió, al referirse a la importancia de realizarse estos estudios antes de avanzar con la intervención. Los turnos de Lionel en el Garrahan están previstos para los días 24, 27 y 29 de octubre.

Mientras acompañan a Lionel en esta nueva etapa, su familia organiza un bono contribución para cubrir los gastos que implica el viaje y la estadía en Buenos Aires. “Estamos haciendo un bono contribución de un valor de $15.000, con cuatro premios en efectivo”, contó su papá. Aunque cuentan con obra social, la cobertura alcanza al nene y a un acompañante, por lo que deben afrontar gastos de alojamiento y viáticos del resto del grupo familiar.

Mientras esperan los resultados de los estudios, la familia busca reunir los recursos necesarios para afrontar esta etapa del tratamiento y así seguir adelante con su recuperación.