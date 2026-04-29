Lionel, el «gladiador» de Neuquén, vuelve al hospital Garrahan para una intervención clave: su familia pide apoyo

Lionel Yahir Videla Contreras no sabe de rendirse. Este pequeño de Neuquén, que a los seis meses sobrevivió diez minutos sin signos vitales en un quirófano y que en enero pasado superó una intervención de siete horas, se prepara para su «batalla final» en el hospital Garrahan. Aunque su sonrisa sigue intacta, su cuerpo empezó a dar señales de alerta: se agita al jugar y su saturación de oxígeno baja con frecuencia, tiñendo su piel de un tono morado que mantiene a sus padres en vilo.

«Leo se encuentra bien, pero estamos en alerta constante. Ayer estuvo todo el día muy cansado y agitado», relató su mamá, Solange Contreras. Tras la compleja cirugía de «Stansel» realizada en enero, los médicos advirtieron que los tiempos podrían adelantarse. El lunes 4 de mayo, la familia debe estar nuevamente en el Buenos Aires para iniciar el proceso que desembocaría en su cuarta y definitiva cirugía cardiovascular.

«Lo que le hicieron en enero fue un arreglo para prepararlo para lo que viene ahora. Él pone mucho de su parte, es muy dulce y le gusta bailar, pero el esfuerzo que hace su corazoncito se nota», explicó su familia.

De Neuquén al Garrahan: el desafío de permanecer unidos

Para los Videla Contreras, el hospital no es solo un lugar de tratamiento, sino un desafío logístico. Viajan Lionel, sus padres y también sus abuelos maternos, quienes se encargan de cuidar a Guadalupe, la hermana mayor de «Lio» de cuatro años, mientras el pequeño permanece internado.

La situación económica es asfixiante. Maximiliano, el papá de Lionel, es el único sostén económico y, al ser empleado de una empresa de servicios sin licencias especiales para estos casos, los días que pasa en Buenos Aires se traducen en descuentos salariales. Entre alquileres temporarios, traslados y alimentos, los ahorros familiares se agotan.

Lionel nació con una cardiopatía congénita compleja, una malformación que fue detectada a las 27 semanas de embarazo. Desde entonces, su vida ha estado marcada por controles, tratamientos y cirugías. A pesar de todo, sus padres lo describen como un niño alegre, activo, al que le encanta jugar, bailar y que se muestra siempre dulce con quienes lo rodean.

Tras la cirugía de enero, el pronóstico fue mejorando con el tiempo. La intervención fue pensada como un paso necesario para prepararlo para la próxima operación, la que su familia espera que sea la última. Si bien la recuperación avanzó bien, todavía siente dolores cuando tose y la cicatriz tardará meses en terminar de sanar. A eso se suman episodios de cansancio y desaturación que se han vuelto más frecuentes. En los últimos días, su mamá notó que se agita más de lo habitual al jugar y que en ocasiones permanece “moradito” y exhausto durante gran parte del día.

Frente a estos signos, los médicos indicaron que es momento de una nueva evaluación en Buenos Aires. El 5 de mayo, Lionel tiene turno en el Garrahan para realizarse un electrocardiograma y un ecocardiograma. A partir de esos estudios, se definirá la fecha de una hemodinamia, un procedimiento complejo que se realiza en quirófano y que será clave para programar la próxima cirugía cardiovascular, la más importante de su vida.

Para Lionel, cada viaje y cada estudio implican también una carga emocional. Reconoce los entornos médicos, se irrita ante los procedimientos y, aun así, pone el cuerpo una y otra vez. Su familia lo acompaña sabiendo que no hay alternativa: es el camino necesario para darle la mejor oportunidad posible.

Gran bono contribución: cómo ayudar a Lionel

Para poder costear el viaje a Buenos Aires y la estadía mientras se realizan los estudios y se define la próxima cirugía, los padres de Lionel impulsan un bono contribución con premios en efectivo:

1º premio: $300.000 en efectivo

2º premio: $200.000 en efectivo

Valor del número: $15.000

Contactos: Solange (mamá) 2996552830 – Maximiliano (papá) 2994732217

Cada número vendido ayuda a cubrir alquiler, pasajes, comida y los gastos diarios de una familia que debe mudarse temporalmente para que Lionel pueda seguir su tratamiento. Sus padres piden, además, que quienes no puedan colaborar económicamente los ayuden compartiendo la campaña, difundiendo la historia o sumándose a las cadenas de oración.

“Lionel tiene muchas ganas de vivir, de crecer, de jugar, y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tenga la vida que se merece”, expresan. Mientras se preparan para volver a hacer las valijas y emprender otro viaje al Garrahan, confían en que, una vez más, la solidaridad los acompañe en este tramo decisivo del camino.