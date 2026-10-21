Tiene 81 años, lee Diario RÍO NEGRO desde siempre y ganó una moto eléctrica en el sorteo por el Día del Amigo

A los 81 años, Roberto de General Roca sumó una nueva alegría a su historia como lector de Diario RÍO NEGRO: ganó una moto eléctrica 0 km en el sorteo organizado por el Día del Amigo. La noticia lo sorprendió y le dio una razón más para celebrar su vínculo con el diario, que lo acompaña desde hace décadas.

«Compré el diario RÍO NEGRO toda la vida, es el diario de la mañana, de la lectura, y sigo comprándolo. Ahora estoy jubilado, pero sigo informado por el diario. Siempre», contó al recordar su relación con el diario.

Su participación en el sorteo fue parte de una costumbre: juntó los cupones que salían en la edición impresa y los llevó para participar por los premios.

«Simplemente teníamos los cupones ahí todos los días». Roberto había juntado varios y decidió seguir participando. Cuando apareció el sorteo de las motos eléctricas, llevó los últimos cupones que le quedaban.

Contó que la noticia del premio lo sorprendió, en especial porque se trataba de un vehículo eléctrico. «A mí me sorprendió todo. Me sorprendió que es eléctrica. No caía«, expresó.

Emiliano Ortiz.

La moto eléctrica de Enyi será una novedad para Roberto, aunque no es un principiante en el mundo de los vehículos. «Tuve una Kawasaki Mil», contó, al recordar su recorrido sobre dos ruedas. Sin embargo, al preguntarle por su relación con las motos eléctricas, reconoció que esta será la primera vez que tendrá una de ellas.

El premio despertó su curiosidad por conocer de cerca las características del vehículo y las diferencias con las motos tradicionales. Su experiencia con un auto eléctrico también le da un punto de partida para acercarse a esta tecnología. «Agradezco mucho al diario de Río Negro por el regalo».