«Todos por Damián»: un chico de Roca lucha contra una Encefalitis Aguda en el Hospital Garrahan

Damián tiene 13 años y hace solo unos días, su vida y la de su familia dieron un vuelco luego de que le detectaran una compleja enfermedad, muy poco frecuente. Sin tratamiento viable en la región, el chico de Roca tuvo que ser derivado al Hospital Garrahan bajo el diagnóstico de Encefalitis Aguda Inmunomediada.

En diciembre, el adolescente había regresado de su viaje de egresados de séptimo grado con sus compañeros de la Escuela 350. Inesperadamente, su felicidad se volvió un martirio ya que está internado hace casi un mes sin pausa, luchando para recuperarse de esta patología que le afecta el sistema nervioso central, el comportamiento y las emociones.

Fue algo repentino. “Se convirtió en otra persona, no reconocía, lloraba, gritaba”, empezó el testimonio de su papá, Germán, en una entrevista con Diario RIO NEGRO. De esta manera, la enfermedad llegó a su vida silenciosamente, despertando de un día para el otro.

Luego de varios días de internación en el hospital de Roca sin diagnóstico claro, Damián tuvo que ser trasladado de urgencia el martes pasado en avión sanitario desde Río Negro a Buenos Aires, donde le realizan un tratamiento.

Sin obra social y con escasos recursos, la familia del barrio Chacra Monte, lanzó una campaña solidaria para poder afrontar los gastos de traslado y alojamiento en Buenos Aires. Sus cinco hermanos están al frente de la campaña “Todos por Damián” y solo esperan verlo volver a casa, sano y salvo.

La encefalitis es una inflamación del sistema nervioso central que compromete el cerebro. En el caso de Damián, empezó con fluctuaciones de conciencia, cambios comportamentales, afectivos y emocionales el domingo 7 de enero en una tarde de río.

“Sentimos que se había deprimido. Después se enojó. Lo empecé a notar raro”, explicó su papá. Sin razón alguna, él chico no podía explicar ni controlar lo que le pasaba a nivel emocional. Los días siguientes no pudo dormir y el miércoles estalló. “Se puso violento, lo quería abrazar y no había caso, no lo podía controlar. Me preguntaba si éramos reales”, contó, afligido.

El 11 de enero, lo llevaron a la salita barrial y Damián no paraba de llorar. Fue derivado al hospital donde los atendieron desde Salud Mental y decidieron internarlo. Desde ese día, pasó 19 noches internado, hasta que se confirmó el diagnóstico que las neurólogas habían pronosticado mediante estudios de laboratorio en Bahía Blanca; y se efectivizó el traslado a Capital Federal.

“Dicen que tiene cura, pero es difícil porque él estaba muy mal (…) Hay que rogarle a Dios que esté todo bien y que volvamos a hacer lo que hacíamos antes” Germán Hernández, papa de Damián

“Se fue agravando cada vez más la situación”, contó. El chico está ahora intubado, acompañado por su mamá y una tía que la releva para poder descansar, día y noche. Su papá se tuvo que quedar en Roca por falta de alojamiento y a la distancia, ruega por la salud de su hijo mientras trabaja como jardinero todas las mañanas. Así pasa estos días, esperando noticias.

“Damián tenía que ir con un acompañante y decidimos que fuera la madre”, comentó el hombre, quien refirió que su hijo siempre fue un chico sano, más allá de un resfriado o enfermedades comunes, nunca había tenido nada.

“Damián es un chico alegre, que esté pasando por esto te mata. Te rompe el alma”, dijo.

Profundo agradecimiento al equipo del hospital de Roca

“Me pareció sorprendente lo de las neurólogas del hospital”, dijo el padre de Dami, quien agregó que hicieron hasta lo imposible por atenderlo y cuidarlo, aun con pocos insumos.

La familia está profundamente agradecida con el equipo de médicos del Francisco López Lima de Roca, que fue preciso en el diagnóstico de esta enfermedad por lo que ahora puede obtener un tratamiento. “Hay que estar ahí adentro para darse cuenta de lo que trabajan, y lo que siembran”, revalorizó Germán.

Solidaridad y una campaña para la recuperación

Con la campaña solidaria, esta familia está recibiendo mucha ayuda económica y continúan, profundamente agradecidos. Abrieron una cuenta con Alias (TODOSPORDAMI) para transferir.

“La gente ayuda mucho, es muy solidaria”, dijo el hombre y agradeció, porque así como les sucedió a ellos, le podría pasar a cualquier familia. Además, no saben hasta cuando tendrán que estar en vilo con esta situación.

“Gracias a todos por seguir colaborando y no soltarle la mano a Dami”, dijeron sus hermanos a través de las redes sociales.