Trata de personas: Roca, Allen y Neuquén adhirieron a la marcha mundial en repudio 

Sumándose a lo previsto en otras siete ciudades del país y otras tantas en otros continentes, se realizó en la zona una nueva edición de la “Caminata por la Libertad”, iniciativa que busca mantener en agenda el flagelo de la trata de personas.

Según el respaldo de las estadísticas, en el mes de julio pasado, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió las cifras dadas a conocer por las autoridades nacionales: hasta ese momento se habían registrado 812 denuncias que encuadran en esta problemática, 121 con menores de edad como víctimas, recibidas en todos los casos a través de la Línea 145, que funciona las 24 horas y que fue creado por la Ley N° 26.842. Al 30 de septiembre, según el Ministerio de Justicia, sólo en Neuquén ya se contabilizaban 211 denuncias y 179 en Río Negro. No faltaba mucho para llegar a casi 4000 en el país.

Foto: Andrés Maripe.

***

«Neuquén lo evidencia en el petróleo, el turismo, la cosecha, la construcción, en mostrarla como una provincia con una realidad que no es así (…) Hay mucha desinformación, es la nueva esclavitud moderna», dijo Alejandra Amonacid, A21 Neuquén.

La convocatoria en Neuquén fue en Olascoaga y Mitre. Foto: Gentileza.

***

Desde Allen, María Piedrabuena, integrante del grupo “A21 Río Negro”, extensión de los organizadores a nivel país, dio el panorama regional. “Tenemos entendido que cada 100 personas, el 2,5% sufre la trata en la provincia, donde también van incluidos los casos de desaparición forzada relacionados con estos fines. La gente muchas veces no les da importancia, se cree que sólo apunta a la explotación sexual, pero sabemos que en muchos hornos de ladrillo hay trata aún hoy y que todavía se les niegan condiciones dignas de alojamiento y supervivencia a muchos trabajadores rurales temporarios. No se les impide ir y venir, pero suele pasar que les retienen sus documentos personales o que no se respetan las normativas, entonces las personas aceptan el puesto de todos modos, con tal de no perderlo y reconociendo que en sus lugares de origen estaban mucho peor ”, afirmó.

Foto: Andrés Maripe.

***

Como primera experiencia en Allen se recorrió la Feria de Emprendedores para generar toma de conciencia.

***

Con un antecedente de la “Caminata” realizado en 2022, a cargo del equipo de “Coalición de Mujeres Argentinas”, uniendo Neuquén y Cipolletti a través del paso peatonal junto al puente, este año el equipo recalcó la importancia de mantener el tema vigente, con la consigna de participar vistiendo alguna prenda de color negro.

En lo que va del 2024, el gobierno provincial también sumó en abril una charla en la Casona de los Derechos Humanos en Viedma, dirigida a personal de la Secretaría de Transporte y a efectivos policiales que trabajan en Seguridad Vial, además de la difusión de material de prevención mes a mes. Pero no es suficiente. “Deberían fortalecerse los controles de parte del Ministerio de Trabajo”, insistió Piedrabuena, apelando al apoyo de Nación o de la UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), que también puede solicitarlos, ejemplificó.

Las marchas que tendrían lugar hoy en el país.

***

Desde la ACIJ denunciaron en este sentido, que desde la aplicación de las últimas medidas presupuetarias impulsadas por el gobierno de Javier Milei, se redujo en un 90% la cantidad de personal y de fondos disponibles, en comparación con el 2023, decisión que impide a las organizaciones oficiales seguir asistiendo a las víctimas hasta que puedan rearmar su vida lejos de las mafias.

“Tratamos de evitar que vuelvan al [círculo de explotación], pero los programas de apoyo han sido recortados y, a veces, solo se les proporciona un pasaje de regreso sin ayuda adicional. Esta situación ha incrementado la demanda de asistencia y las organizaciones, sin recursos suficientes, se encuentran desbordadas”, dijo Viviana Caminos, de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT), en una entrevista a “Tiempo Argentino”. Desde la desaparición de Loan Peña el 21 de junio, se ha observado un aumento en el número de denuncias, agregó Zaida Gatti, coordinadora nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, en diálogo con “Chequeado”.

A la hora de reforzar el abordaje, Piedrabuena enfatizó el rol que juegan las redes sociales. “Muchas chicas son captadas por esa vía y siguen siendo extorsionadas por la trata en sus propias casas, porque las amenazan con compartir material que las compromete, si no aceptan ejercer la prostitución forzada”, sostuvo. Y desde A21 Roca, Carmen Fernández, ratificó: «somos una zona agrícola, tenemos que estar informados para ayudar a los obreros que estén trabajando en forma ilegal, al igual que generar conciencia en los más jóvenes sobre lo que comparten en sus perfiles».

Trata de personas | Pautas a tener en cuenta para prevenir

Desde el Gobierno rionegrino difundieron algunas precauciones a tener en cuenta a la hora de aceptar propuestas laborales:

-Si te prometen grandes ingresos de dinero en poco tiempo y te ofrecen cambios drásticos en tu vida.

-Si no te exigen experiencia previa y no te explican de qué es el trabajo.

-Si la información del contacto o de la empresa no es clara y transparente.

–Si te presionan para que tomes decisiones de manera inmediata.