En un 2026 a pleno, Sierra Grande celebra con ansias por lo que se viene

De no tener empresas vinculadas al desarrollo energético, Sierra Grande ya pasó a tener 13 radicadas. De 51 inscripciones comerciales en 2024, el 2025 ya las triplicó y hasta mayo de este año, la cifra iba en franca tendencia a superar ambos índices. Estos son apenas ejemplos de un proceso que habla del interés que se despertó en este punto de la costa atlántica rionegrina, que hoy está de cumpleaños.

Unos 535 kilómetros la separan de Neuquén capital, al oeste, y casi 300 de Viedma, al noreste. Desde el cruce geográfico entre las Rutas 3 y 5, bajo un cielo imponente que rodean los cóndores, cobijados por grandes moles de piedra, atrás en el tiempo quedó la comunidad que supo dedicarse al cultivo y a la cría de ganado ovino, la que bautizaron como “Vuta Mahuida” o “Colonia Pastoril Chilavert” en su primera ubicación, la “Sierra Vieja”.

Hoy es el turismo el que aún la identifica, por sus playas, pero también son el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con los buques de Argentina LNG, los emergentes que vuelven a transformarla en esta gran línea de tiempo. En el medio, la crisis y la desolación, que dejó la paralización de la actividad del hierro, época a la que nadie quiere volver.

La intendenta Roxana Fernández sabe bien de eso, desde que siendo una niña en 1978, llegó con su familia a la localidad, provenientes de Mendoza, para mudarse con su padre que ya trabajaba en la minera Hierro Patagónico S.A.M. (HIPASAM). Desde entonces, fue testigo de las necesidades de desarrollo que registró esa población, que hoy ve con expectativa cómo una nueva oportunidad se consolida.

“Este aniversario lo vivimos con mucha esperanza y satisfacción por los cambios que se están notando, después de años de necesidades de desarrollo y trabajo”, dijo la intendenta Fernández.

En este proceso que hoy la encuentra al frente del Ejecutivo municipal, sabe que la apuesta de combinar la actividad energética con un zona natural sensible en medio, como el Parque Nacional Islote Lobos y Playas Doradas, es alta, pero confía en la rigurosidad de las maniobras.

Valora, mientras tanto, cómo todo este movimiento habilitó el regreso de jóvenes profesionales que habían tenido que migrar y cómo, las nuevas alternativas, ofrecen una salida laboral para muchos que no veían esperanza. “Lo más importante que alguien puede tener es el trabajo. Hoy que estamos en un contexto que no es tan sencillo, decir que Sierra Grande puede ofrecerlo, no es menor«, ponderó.

El crecimiento impulsa la actividad comercial y el arribo de más población

Hasta mayo de 2026 se sumaron otros 89 nuevos comercios. Foto: Gentileza.

El desarrollo de los grandes proyectos energéticos comienza a reflejarse en la actividad económica de Sierra Grande.

Las habilitaciones comerciales se multiplicaron en el último año, entre quienes se instalaron por primera vez y aquellos que tuvieron que formalizar su propuesta para poder competir como proveedores. Aquí entran rubros diversos, desde remiserías, a alojamientos y restaurantes. También se tiene en cuenta a las 13 firmas que se radicaron en el ejido y a las más de 70 subcontratistas que trabajan en servicios asociados.

En un contexto de nuevas inversiones y de una creciente demanda de soluciones vinculadas a la industria, esto permite más de 1800 puestos de trabajo en los denominados “picos de obra”, entre la labor directa e indirecta, de los cuales 900 son oriundos de Sierra Grande.

El manejo de las estadísticas, sirve entonces, para tomar dimensión del movimiento demográfico que esto genera y para planificar. Por eso se trabaja con el Registro Civil, para conocer los nuevos cambios de domicilio, que dan cuenta de habitantes que buscan establecerse al menos a mediano plazo.

Este fenómeno se siente no sólo en la zona urbana, donde viven unos 13 mil habitantes de Sierra Grande, sino también en inmediaciones, como Playas Doradas, donde pasaron de 300 residentes permanentes a un millar, número que se mantiene más allá de las últimas temporadas de verano.

Acceder a la tierra y a los servicios esenciales

Foto: Gentileza.

El crecimiento requiere ampliar la infraestructura. En ese marco, el Gobierno provincial impulsó obras destinadas a mejorar la calidad de vida, en una región que ya conoce de demanda por su trayectoria turística, pero que tiene que optimizar sus posibilidades.

Con financiamiento de la CAF y una inversión de $5.751 millones, optimizarán el sistema de abastecimiento de agua potable. El objetivo es brindar una respuesta estructural a las necesidades de más de 21.000 vecinos y garantizar el servicio durante 20 años.

A estas intervenciones se suma la apertura de sobres para reparar y mantener los acueductos La Ventana y Los Berros, fundamentales para el abastecimiento.

El incremento en el acceso a los servicios también contempla la urbanización de 119 lotes mediante el programa RN Suelo Urbano, ejecutado por el IPPV y, dotándolos de agua, luz y alumbrado público.

En 60 terrenos de Hiparsa, las obras se encuentran en su etapa final, con una inversión de $338 millones. Todo será entregado por sorteo, en el marco de los festejos por este aniversario.

En paralelo, comenzaron los trabajos en otros 59 lotes, a partir de un convenio con el gremio docente UNTER, con un presupuesto que supera los $384 millones. Y finalmente, el programa Gas Rionegrino avanza con la ampliación de la red de gas para el ejido, en este caso en Barrio 25 de Mayo, donde todo quedará también habilitado durante la celebración.

Una inversión clave para mejorar la conexión con Punta Colorada

Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro ejecuta en Sierra Grande una obra vial estratégica para fortalecer la conexión entre la Ruta 9 y Punta Colorada, en un sector que adquiere creciente relevancia por el desarrollo de los proyectos energéticos. La intervención busca mejorar la transitabilidad y las condiciones de seguridad de una vía fundamental para la circulación en la región.

Los trabajos de enripiado integral de los 28 kilómetros y alrededor de 4,5 kilómetros de terraplén, además de la señalización, limpieza y adecuación de 38 alcantarillas, que reúnen 127 caños, cuentan con una inversión superior a los $3.351 millones, financiada con recursos del Bono VMOS.

Los fondos forman parte de los acuerdos alcanzados por Provincia con las empresas que operan el oleoducto, en el marco de las inversiones vinculadas al desarrollo energético provincial.

La ejecución está a cargo de Vialidad Rionegrina, en una mejora que resulta relevante para acompañar el movimiento asociado a las nuevas actividades productivas y fortalecer la infraestructura de transporte. En un escenario de expansión de las inversiones energéticas, las rutas cumplen un papel central para facilitar el traslado de personal, equipos e insumos, además de contribuir a una circulación más segura.

La obra se integra a los esfuerzos provinciales por adecuar la infraestructura a las necesidades de una región que atraviesa cambios en su perfil económico. El fortalecimiento de los accesos viales es una condición importante para acompañar ese proceso y mejorar la conectividad con los sectores donde se concentran los nuevos desarrollos.

Capacitación para empleos en la nueva industria local

Foto: Gentileza.

La formación en oficios y especialidades técnicas es uno de los ejes para que Sierra Grande pueda responder a la demanda laboral asociada al desarrollo energético. A través de propuestas de capacitación gratuitas, se busca ampliar las oportunidades de jóvenes y adultos y preparar trabajadores para las actividades vinculadas con los nuevos proyectos.

Una de las iniciativas es el Aula Taller Móvil de Herrería y Soldadura del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, que brinda formación práctica en la localidad. A esta alternativa se suman los cursos impulsados por la Secretaría de Energía, en articulación con la Secretaría de Trabajo e instituciones como la Fundación YPF y la fundación UOCRA. Las capacitaciones están orientadas a la formación técnica y a la preparación de mano de obra.

Estas opciones se suman a los espacios que ya están funcionando en la localidad, como el Centro de Educación Técnica N° 12 con orientación en Electromecánica y Química, el Instituto Técnico Superior N° 9, el Instituto de Formación Docente y el NODO modalidad híbrida del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, de la Universidad Nacional del Comahue, que ofrecen distintas carreras.

Salud y educación: obras para responder a la demanda

El hospital local recibió terreno para un nuevo edificio. Foto: Gentileza.

En una comunidad que registra cambios, el panorama en pilares fundamentales también está en transformación. Este escenario, obliga a pensar en ampliar las coberturas en salud y educación para acompañar las nuevas demandas. Uno de los anuncios centrales en este sentido fue la firma del decreto que dispone la transferencia de tierras provinciales para construir un nuevo hospital y una nueva escuela.

La parcela será donada a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), con el objetivo de avanzar en la disponibilidad de terrenos para ambas obras.

Mientras se proyecta esa infraestructura, el Hospital «Dr. Osvaldo Bianchi» recibió mejoras en conectividad, equipamiento y mantenimiento. El Ministerio de Salud completó la instalación de 1.500 metros de cableado y equipamiento de red para interconectar distintas áreas del establecimiento y preparar su incorporación a la Historia de Salud Integrada. También se entregaron 17 computadoras.

Además, se convocó a licitación para realizar refacciones en techos, cielorrasos, desagües pluviales y cloacales, y en el acceso vehicular de servicio. El equipamiento incorporado incluye una digitalizadora de imágenes radiológicas, una incubadora fetal de última generación, equipos para análisis de ionograma y espirometría digital. A esto se suman una ambulancia de alta complejidad totalmente equipada y un vehículo para trasladar pacientes ambulatorios.

En el ámbito educativo, avanza la construcción del Salón de Usos Múltiples compartido por la Escuela 60 y la ESRN 39. La obra, financiada con fondos petroleros, cuenta con una inversión provincial superior a los $1.310 millones y permitirá disponer de un espacio para actividades educativas, deportivas y comunitarias.