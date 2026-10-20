Nunca tuvo que elegir entre el esquí y la universidad: el reconocimiento a un joven barilochense

Franco Dal Farra, graduado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Río Negro, será distinguido con el Premio “Ingeniero Isidoro Marín”, que otorga la Academia Nacional de Ingeniería a egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería de universidades argentinas.

«Esta distinción reconoce todo el mérito de estudiar y aprender y, el esfuerzo para llevar la carrera al día. También me llena de orgullo poder representar a la Universidad de Río Negro en una instancia de reconocimiento nacional que puede ayudar a darle más visibilidad a nuestra universidad y demostrar el alto nivel académico que hay en las universidades del interior», dijo a diario RÍO NEGRO.

Dal Farra comenzó a cursar Ingeniería Electrónica en 2020 y egresó en septiembre de 2025. Desarrolló su trayectoria académica en la sede Andina mientras sostenía su actividad como deportista de alto rendimiento en esquí de fondo. Durante sus estudios integró el programa Doble Carrera de la UNRN, una iniciativa que acompaña a deportistas para que puedan ingresar, continuar y finalizar una carrera universitaria junto con sus compromisos de entrenamiento y competencia.

Este acompañamiento le permitió avanzar en su formación profesional y contar con la posibilidad de reprogramar evaluaciones cuando coincidían con actividades deportivas, articulando así ambas trayectorias.

La entrega del premio se realizará el viernes 4 de diciembre, a las 18, en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, en la ciudad de Buenos Aires. La ceremonia reunirá a egresados destacados de ingeniería de todo el país.

Desde el Club Andino Bariloche, destacaron que Dal Farra comenzó a esquiar a los cuatro años y desde 2010 representa a la institución en esquí de fondo, «disciplina en la que ya acumula seis títulos argentinos de mayores y más de 15 campeonatos nacionales entre pruebas de sprint y distancia. También se destacó en remo, donde fue campeón argentino junior en 2018».

Mientras competía, entrenaba y viajaba, Franco cursó y aprobó las materias de la carrera de Ingeniería Electrónica. Su tesis estuvo orientada al diseño e implementación de sistemas de control aplicados a giroscopios. “La universidad me brindó las herramientas para compatibilizar el estudio con el deporte. El plan de doble carrera de la UNRN fue clave para que pudiera cumplir en ambos frentes”, explicó y mencionó: «El deporte y el estudio no son excluyentes. Siempre se puede, si hay compromiso y constancia”.

Franco Dal Farra tiene 26 años. Foto: gentileza

Combinar entrenamientos con cursadas

Franco nació el 16 de julio del 2000 en Bariloche, estudió en la Escuela 298 de Melipal y completó la secundaria en el Colegio Técnico Los Andes, institución fundada por sus propios abuelos.

Llegó al esquí de fondo, a través de su madre que era atleta y desde muy pequeño lo acompañó en las pistas. “Recuerdo haber empezado a los cuatro años en el Cerro Otto con el ‘Chueco’ Velázquez”, rememoró. Desde 2010, cuando el Club Andino Bariloche abrió la pista de fondo en el Cerro Catedral, Franco nunca dejó de entrenar y competir. Ya suma 15 temporadas ininterrumpidas en el deporte que hoy lo proyecta al máximo nivel mundial.

Reconoció que compatibilizar jornadas extensas de entrenamiento con las horas de cursada, parciales y trabajos prácticos no fue sencillo. “Hubo que organizar cada día al detalle: entrenar por la mañana, estudiar por la tarde y muchas veces extenderme hasta la noche”, contó.

El programa de Doble Carrera, de la UNRN, que reconoce las necesidades de los atletas de alto rendimiento, le permitió adelantar exámenes antes de viajar al exterior y coordinar fechas sin retrasar su trayectoria académica. “Ese acompañamiento institucional fue fundamental. No en todas las universidades es posible. Yo tuve la suerte de estudiar en un lugar que me conoció como deportista y me dio las herramientas para no tener que elegir entre dejar el deporte o abandonar la carrera”, señaló.

Franco reconoció que “el esquí es mi prioridad absoluta en este momento, pero el conocimiento y el título académico me acompañarán siempre. Saber que puedo ejercer mi profesión el día de mañana me da tranquilidad”.