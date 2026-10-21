Un rayo mató a cuatro caballos de polo en el Jockey Club de San Isidro: un cuidador resultó herido

Un rayo mató a cuatro yeguas de polo durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. La descarga también afectó a otros animales y dejó herido a un cuidador, que salió despedido unos tres metros y cayó de espaldas.

El hecho ocurrió esta mañana en la cancha 6 del predio, donde había 20 caballos bajo el cuidado del hombre. Según informó Infobae, el trabajador recibió asistencia médica y fue trasladado a un hospital cercano, aunque no corría riesgo de vida.

Cómo fue la caída del rayo en el Jockey Club de San Isidro y qué pasó con los caballos

Los animales estaban atados a un poste, a la espera de comenzar su entrenamiento. Dos yeguas cayeron al suelo por el impacto de la descarga, pero consiguieron recuperarse. Los ejemplares afectados serán evaluados para determinar el alcance de las lesiones.

Un detalle que llamó la atención fueron las vendas rojas de las patas de los caballos, que se rompieron a la altura de los tobillos. En un video del episodio se observan las marcas en las extremidades de los animales, que serán revisadas para establecer si podrán volver a jugar al polo.

Conmoción en el Jockey Club de San Isidro por la muerte de los animales.

La descarga ocurrió en la cancha ubicada en el centro de la pista del Hipódromo de San Isidro, dentro del predio del Jockey Club. El fenómeno fue repentino y no se habían recibido alertas de actividad eléctrica antes del incidente.

Allegados al caso señalaron que los caballos afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. También indicaron que no recuerdan un episodio similar entre los aficionados al polo. La evaluación veterinaria permitirá determinar las consecuencias de la descarga sobre los animales que sobrevivieron.

Desde la Municipalidad de San Isidro informaron a Infobae que Defensa Civil no tuvo que intervenir en el lugar. Por su parte, fuentes policiales señalaron que la fuerza tampoco participó del operativo y que los propietarios de los caballos se hicieron cargo de la situación.