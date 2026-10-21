Encontraron el cuerpo de un hombre en un puesto rural cerca de Cinco Saltos: llevaba varios días muerto

Encontraron el cuerpo de un hombre en un puesto rural cerca de Cinco Saltos. Foto gentileza: Radio Ciudad

En El Arroyón, una zona rural ubicada cerca de Cinco Saltos, se desplegó un operativo tras encontrarse un cuerpo en un puesto próximo a la Ruta Provincial 70. De acuerdo con la información preliminar, el hombre llevaba varios días muerto y las autoridades investigan las causas.

Fuerte operativo por el hallazgo de un hombre muerto cerca de Cinco Saltos

El hecho se conoció este miércoles 21 de octubre. En el lugar trabaja personal de la Policía de Río Negro junto al Gabinete de Criminalística para esclarecer lo sucedido. Por el momento se desconoce si la muerte fue por causas naturales u otros motivos.

Fuentes oficiales confirmaron a medios locales que, según las primeras pericias, el cuerpo llevaba sin vida varios días o incluso semanas.

Como la víctima vivía sola, únicamente acompañada por sus mascotas, el hallazgo se concretó recién en las últimas horas.