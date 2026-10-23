Una madre y su hija de 3 años quedaron aisladas por el temporal en Neuquén y fueron rescatadas por la Policía

Una mujer y su hija de 3 años quedaron aisladas por el temporal en el paraje Chacayco Sur, en Neuquén. Para llegar hasta ellas, los policías tuvieron que dejar el patrullero y caminar varios kilómetros, ya que las lluvias habían provocado un socavón que impedía avanzar por el camino.

El episodio ocurrió este jueves cuando la mujer pidió ayuda porque no podía salir de la zona. Según informó la Policía de Neuquén, efectivos de la Comisaría 31 de Las Coloradas se acercaron al lugar para asistirlas.

Las lluvias complicaron los caminos y obligaron a caminar varios kilómetros

El avance se interrumpió cuando los efectivos encontraron un socavón de aproximadamente un metro de altura que impedía continuar con el vehículo. Ante esa situación, decidieron seguir a pie para llegar hasta la madre y su hija.

Con la ayuda de un poblador de la zona, finalmente pudieron llegar al paraje y asistir a las dos. Después, trasladaron a la mujer y a la nena para que la pequeña recibiera una evaluación médica preventiva.

El rescate se produjo en medio de un temporal que complicó la circulación en distintos puntos de Neuquén. El jueves hubo calles anegadas en localidades como Zapala y Añelo, donde las lluvias también afectaron las actividades cotidianas y provocaron la suspensión de clases.

Alerta naranja por tormentas en Neuquén: qué zonas pueden tener más lluvias

Para este viernes 23 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por tormentas en la mayor parte de Neuquén. En varios sectores, la advertencia alcanza el nivel naranja por la posibilidad de lluvias intensas en poco tiempo, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas fuertes.

El organismo prevé acumulados de entre 20 y 50 milímetros en las zonas bajo alerta naranja. Las condiciones pueden complicar nuevamente la circulación, en especial en caminos afectados por las precipitaciones de las últimas horas.

El pronóstico del SMN para este viernes 23 en Neuquén

La alerta naranja se extiende durante la madrugada y la tarde en Los Lagos, Huiliches, Lácar, el sur de Aluminé, Catán Lil, Collón Curá y Zapala. En estas zonas, se esperan tormentas que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, granizo y ráfagas fuertes.

En sectores del centro y norte provincial, como el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, además del oeste de Añelo y Pehuenches y el sur de Chos Malal y Minas, la alerta comienza en nivel amarillo durante la madrugada y la mañana, y sube a naranja por la tarde.

La tormenta volvió a descargar sobre Añelo (Foto: Gentileza)

La advertencia amarilla también alcanza áreas de la cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín, desde la mañana hasta la tarde. En esos sectores podrían registrarse tormentas localmente fuertes, lluvias abundantes en períodos cortos y ocasional caída de granizo.

Por su parte, Confluencia, el este de Añelo y Pehuenches y Picún Leufú estarán bajo alerta amarilla durante la mañana, con una suba a naranja por la tarde. En estas zonas, las precipitaciones podrían complicar el tránsito y generar nuevos anegamientos.