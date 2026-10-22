Una obra barilochense para homenajear al creador de Bitcoin se inaugura en Buenos Aires

En este momento, se emplaza en el corazón de la ciudad de Buenos Aires el monumento llamado “El génesis de Satoshi Nakamoto”, una obra de dos barilochenses, Ricardo Alonso y Celeste Difabio Videla, que será inaugurado el 29 de octubre durante el festival Open Fest de Labitconf.

Este homenaje al creador de Bitcoin resultó seleccionado entre más de 300 propuestas de varios países. Así, Alonso y Difabio Videla, un ingeniero electrónico y una arquitecta, accedieron al Premio B·Arte 2025 de la organización Bitcoin Argentina.

«Más que una estatua, es una propuesta de estilo arquitectónico«, definieron los ganadores de la convocatoria que se lanzó el año pasado. La obra se inaugura en el Polo Tecnológico del DOT, en el barrio porteño de Saavedra y coincide con el comienzo de una nueva edición de Labitconf, la conferencia pionera en criptomonedas y el evento número uno de la industria blockchain en América Latina que se lleva a cabo en Costa Salguero. En esos días, también se estrenará un documental sobre el proceso de construcción del monumento.

Ricardo Alonso y Celeste Difabio Videla obtuvieron el primer premio. Foto: Chino Leiva

“Muy pronto la ciudad contará con su propio monumento en honor a Satoshi Nakamoto. No es un busto, ni un logo de Bitcoin, es una obra de arte, que se aprecia desde sus cinco lados”, manifestó Rodolfo Andragnes, fundador de la organización Bitcoin Argentina.

La Fundación Bitcoin Iberoamérica y la empresa IRSA aportaron los fondos para transformar el diseño ganador en un monumento físico. “Tener en Buenos Aires el primer monumento a Satoshi Nakamoto de Latinoamérica es un orgullo enorme: un homenaje a quien creó Bitcoin y a una tecnología que transformó nuestra forma de pensar el dinero, el intercambio de valor y la descentralización”, recalcaron.

Ricardo Alonso y Celeste Difabio Videla obtuvieron el primer premio. Foto: gentileza

“No se sabe si Nakamoto realmente existió o es una representación”

Al quedar seleccionada, la propuesta de Alonso y Difabio Videla accedió a 50 mil dólares para concretarla. “El certamen con las propuestas se lanzó el año pasado. Sucede que Buenos Aires tiene una de las comunidades más grandes del mundo de desarrolladores y gente que conoce de bitcoins y querían tener su propio monumento, tal como pasa en muchos otros lugares del mundo”, indicó Alonso.

Difabio Videla describió que la obra “intenta representar el momento de inicio de todo esta tecnología con el ‘bloque génesis’, el primero que dio inicio a Bitcoin. “La obra funciona como un punto de encuentro para gente del ecosistema con guiños propios y detalles que ellos identifican, pero a la vez la idea es generar una puerta de entrada desde lo didáctico para la gente que no conoce para que puedan dar sus primeros pasos y sentirse invitados a aprender y ser parte”, describió.

“El génesis de Satoshi Nakamoto”, la obra de dos barilochenses, Ricardo Alonso y Celeste Difabio Videla. Foto: gentileza

La obra, aportó Alonso, consiste en “un cubo monumental enorme que permite hablar del creador. Un personaje con una característica particular: no se conoce, es una figura anónima que presentó las bases de esta tecnología, pero nunca nadie lo vio. Decidimos jugar con la existencia y el anonimato de esta persona”.

“El cubo invoca al futuro. Es muy minimalista con efectos que habla de muchas cosas a la vez: una de ellas, el anonimato”, añadió.

Alonso insistió en que esta tecnología “ha revolucionado la manera en que se manejan muchas cosas, como la transferencia de divisas. Y Nakamoto entrega esta tecnología, sin pretender una ganancia. Simplemente, desaparece dejando a la tecnología para que la use el que quiera, sin reclamar nada”.

Ricardo Alonso y Celeste Difabio Videla obtuvieron el primer premio. Foto: gentileza

La primera estatua del mundo erigida en memoria del creador de Bitcoin se encuentra en Budapest, la capital de Hungría. En octubre del 2024, se inauguró una estatua de Nakamoto en un parque en Lugano, Suiza. “Diseñada para desaparecer óptica y simbólicamente cuando se la mira de frente, rinde homenaje al anonimato del creador de Bitcoin”, detallan.

Ahora, será el turno de Buenos Aires y sus realizadores arrojaron: “Será el más grande del mundo y no tan centrado en la figura de Nakamoto. El cubo tiene 2,5 metros por 2,5”, definió Alonso.

La proyección de la propuesta nació en Bariloche, pero la construcción se ejecutó en una planta de Santa Clara del Mar en provincia de Buenos Aires. En tanto, la coordinación correspondió a la organización Bitcoin Iberoamericana.