Vestido de Papá Noel fue a reclamar al juzgado de familia en Cipolletti

Este viernes a la mañana, un hombre se presentó en el juzgado de familia de Cipolletti vestido de Papá Noel. Reclama que se cumpla el acuerdo que estableció con la madre de su hija para el régimen de visitas. Fue recibido por el juez de familia Jorge Benatti.

Según explicó, se disfrazó para llamar la atención en el juzgado y poder solucionar su reclamo. Además del disfraz, cargaba una bolsa con juguetes para entregarle a su hija.

En el juzgado fue recibido por el juez Benatti, con el que mantuvo una reunión. Explicaron que ahora deberá esperar una notificación para saber si se aprueba o rechaza el acuerdo. En el expediente figuran denuncias de la madre de su hija en su contra, aunque esta persona la niega, «son falsas», declaró.

El padre explicó que tenían acordado un régimen de visitas cada 15 días, aunque asegura que hace un mes no la ve y desde hace dos semanas no recibe llamados. Comentó que tenían eventos y viajes planificados a los que su hija no pudo asistir.