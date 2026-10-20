Disney sin escalas: negocian la vuelta de los vuelos directos entre Buenos Aires y Orlando

Viajar desde Buenos Aires a Orlando sin escalas podría ser otra vez una alternativa para los turistas argentinos próximamente. Las autoridades del aeropuerto estadounidense iniciaron conversaciones con Aerolíneas Argentinas y Latam para recuperar la ruta directa desde Ezeiza.

La iniciativa, que funcionó durante los años 90 y tuvo operaciones antes de la pandemia, está vinculada con el crecimiento del turismo argentino hacia Florida. De acuerdo con datos de Visit Orlando, más de 220.000 argentinos visitaron la ciudad en 2025, un 19% más que el año anterior.

Vuelos directos a Orlando y las conversaciones con Aerolíneas Argentinas y Latam

Según publicó Clarín las conversaciones apuntan a que Aerolíneas Argentinas y Latam incorporen la ruta a sus programaciones. Las compañías todavía no anunciaron servicios, por lo que la posibilidad depende de las evaluaciones comerciales y operativas de cada empresa.

Una delegación de Orlando tiene previsto viajar a la Argentina en marzo, acompañada por el alcalde Buddy Dyer, para reunirse con representantes del sector aerocomercial.

El aeropuerto internacional de Orlando.

Vicki Jaramillo, directora comercial del aeropuerto de Orlando, explicó que las autoridades prefieren contar con conexiones permanentes. «Nuestra preferencia siempre es que las rutas sin escalas operen como servicios regulares programados«, afirmó durante el ALTA AGM & Airline Leaders Forum, realizado en Ciudad de México.

La funcionaria también señaló que algunas aerolíneas podrían comenzar con vuelos chárter para medir la demanda y evaluar la viabilidad comercial. La expectativa del aeropuerto es que esas operaciones puedan transformarse en servicios regulares durante todo el año.

Orlando y Disney World: el viaje de turistas argentinos desde Buenos Aires

La falta de una conexión directa obliga a los pasajeros a organizar el trayecto con escalas aéreas o traslados terrestres. Una de las alternativas más utilizadas consiste en volar hasta Miami y continuar por carretera hasta Orlando.

Según estimaciones del sector turístico, alrededor del 80% de los argentinos que viajan a Disney llega primero al aeropuerto de Miami y completa el recorrido hasta Orlando en automóvil.

Entre las opciones aéreas disponibles se mencionan vuelos de GOL con conexión en Brasilia, Avianca vía Bogotá, Latam a través de San Pablo y Arajet mediante Punta Cana o Santo Domingo. Las rutas y frecuencias pueden variar según la fecha del viaje.

La eventual recuperación del servicio directo desde Ezeiza hasta Orlando permitiría evitar esas combinaciones para quienes consigan una conexión sin escalas. Sin embargo, la operación todavía depende de las negociaciones con las aerolíneas y no tiene una fecha confirmada.