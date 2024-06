Video | Un perrito se acostó a dormir en un local de colchones en Neuquén y causó ternura en los clientes

Un perrito se metió a un shopping de Neuquén y se acostó en la cama de un reconocido local de colchones. Los clientes que ingresaban al lugar se sorprendieron al verlo dormir muy cómodo entre mantas y sábanas, por lo que decidieron avisarle a la vendedora del lugar. Sin embargo, ella tuvo un tierno gesto con el animal.

La vendedora del lugar, capturó el momento y lo compartió en redes sociales. Explicó que una clienta le avisó que el perrito se encontraba durmiendo arriba de la cama y cuando ella fue a verlo, lo tapó con una frazada para abrigarlo un poco más.

El gesto causó ternura en los espectadores que felicitaron en comentarios a la mujer. «Espero que no me rajen», expresó la trabajadora en la descripción del video mientras mostraba que para no echar al perrito del lugar, lo abrigó y lo dejó dormir tranquilo un rato más.