Cena rápida con masa de pizza y burrata: una receta fácil para resolver la comida en pocos minutos
Con una base de pizza, burrata fresca y algunos ingredientes simples, es posible preparar una cena rica, cremosa y con un toque gourmet sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
Cuando faltan ideas para la cena, hay recetas que permiten resolver la comida con pocos ingredientes y sin complicaciones. Una de ellas es la pizza con burrata, una combinación que une una masa crocante con la textura suave y cremosa de este queso italiano.
La preparación es sencilla y se puede adaptar a los ingredientes que haya en casa. Con una masa de pizza lista para usar, salsa de tomate, mozzarella y una burrata fresca, alcanza para conseguir un resultado sabroso en pocos minutos.
Ingredientes para preparar una pizza con burrata
- 1 masa de pizza lista para usar.
- 150 g de salsa de tomate.
- 150 g de mozzarella rallada o en trozos.
- 1 burrata fresca.
- Hojas de albahaca fresca.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
- Tomates cherry (opcional).
Cómo preparar la pizza con burrata paso a paso
1. Preparar la base. Precalentar el horno a 220 °C. Colocar la masa de pizza en una fuente y distribuir la salsa de tomate de manera uniforme.
2. Agregar el queso. Incorporar la mozzarella y, si se desea, algunos tomates cherry cortados por la mitad.
3. Llevar al horno. Cocinar durante 8 a 12 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el queso derretido. El tiempo puede variar según el tipo de masa y las indicaciones del envase.
4. Incorporar la burrata. Retirar la pizza del horno y colocar la burrata en el centro o distribuirla en trozos sobre la superficie. El calor residual ayudará a que su interior cremoso se integre con el resto de los ingredientes.
5. Dar el toque final. Terminar con hojas de albahaca fresca, un chorrito de aceite de oliva y pimienta negra recién molida.
El secreto para que quede más rica
La clave está en agregar la burrata después de hornear la pizza. Así se conserva mejor su textura cremosa y se genera un contraste con la base crocante y la mozzarella fundida.
Para darle un sabor diferente, se puede sumar rúcula fresca, jamón crudo, tomates confitados o un toque de pesto. También es posible reemplazar la salsa de tomate por una base blanca con aceite de oliva y ajo.
En menos de 20 minutos, esta pizza se convierte en una alternativa práctica para una cena entre semana, con pocos ingredientes y una presentación que parece de restaurante.
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