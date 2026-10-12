Cómo hacer la torta argentina de Dolores, el clásico bonaerense de muchas capas

La torta argentina de Dolores es uno de los dulces más tradicionales de la provincia de Buenos Aires. Con sus numerosas capas finas de masa, abundante dulce de leche y una cobertura blanca característica, esta preparación se convirtió en un clásico de la repostería bonaerense, ideal para acompañar el mate o servir en una celebración.

Su elaboración requiere paciencia, ya que el secreto está en cocinar las capas por separado y dejar que se integren con el relleno para lograr una torta húmeda, compacta y llena de sabor.

Ingredientes para la torta argentina de Dolores

Para la masa:

500 g de harina 0000

200 g de manteca

200 g de azúcar

6 yemas de huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

Leche, cantidad necesaria para unir la masa

Para el relleno y la cobertura:

800 g a 1 kg de dulce de leche repostero

2 claras de huevo

250 g de azúcar impalpable

Unas gotas de jugo de limón

Paso a paso: cómo preparar la torta argentina

1. Preparar la masa. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa. Incorporar las yemas y la esencia de vainilla. Agregar la harina tamizada con el polvo de hornear e integrar. Si hace falta, sumar un poco de leche hasta conseguir una masa suave que se pueda estirar.

2. Formar las capas. Dividir la masa en 8 a 10 porciones iguales. Estirar cada una bien fina y cortar discos del mismo diámetro, de aproximadamente 20 a 22 centímetros.

3. Cocinar los discos. Colocar cada disco en una placa enmantecada y llevar a horno precalentado a 180 °C durante unos 5 a 8 minutos, hasta que esté cocido y apenas dorado. Dejar enfriar antes de armar la torta.

4. Rellenar con dulce de leche. Colocar un disco sobre una fuente y distribuir una capa fina de dulce de leche repostero. Repetir el procedimiento hasta terminar con todos los discos, procurando que el relleno quede parejo.

5. Preparar la cobertura. Batir las claras hasta que estén espumosas e incorporar gradualmente el azúcar impalpable y unas gotas de limón, hasta conseguir un glasé blanco y espeso. Extender sobre la superficie de la torta.

6. Dejar reposar. Llevar a la heladera durante varias horas, preferentemente de un día para el otro. Así, las capas absorben parte de la humedad del relleno y la torta adquiere una textura más uniforme.

El secreto para que quede deliciosa

La clave está en estirar la masa lo más fina posible, evitar que los discos se doren demasiado y utilizar dulce de leche repostero para que el relleno mantenga su estructura. El reposo también es fundamental: permite que los sabores se integren y facilita el corte de las porciones.

Aunque existen distintas versiones familiares, la torta argentina de Dolores se distingue por su estructura de múltiples capas y su generoso relleno de dulce de leche, una combinación que la convirtió en una preparación emblemática de la ciudad bonaerense.

Una recomendación: preparar los discos con anticipación y armar la torta el día anterior a servirla permite que las capas se integren mejor y que el resultado sea más parejo y sabroso.