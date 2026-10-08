Con 1 cebolla y 2 huevos: cómo hacer una tortilla dorada y cremosa sin harina en pocos minutos

La tortilla de cebolla y huevo se prepara en sartén, sin harina y con pocos ingredientes. Foto ilustrativa.

Cuando faltan ideas para la cena, hay preparaciones sencillas que pueden sacar de apuros con ingredientes que casi siempre hay en casa. La tortilla de cebolla y huevo es una de ellas: lleva pocos elementos, se cocina en una sola sartén y no necesita harina para mantener su forma.

El secreto está en cocinar la cebolla antes de incorporarla a los huevos. De esa manera, queda tierna, pierde parte de su intensidad y aporta humedad a la mezcla. Con una cocción suave, se consigue una tortilla dorada por fuera y jugosa por dentro, sin dejar el huevo crudo.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la tortilla de cebolla y huevo

Para preparar una porción abundante o dos pequeñas, necesitás:

1 cebolla mediana.

2 huevos.

2 cucharaditas de aceite.

Sal y pimienta a gusto.

Queso rallado, perejil u orégano, opcionales.

La receta no requiere harina ni otros ingredientes para unir la preparación. El huevo cumple esa función al cocinarse, mientras que la cebolla aporta sabor y una textura más suave.

Cómo preparar la tortilla de cebolla sin harina, paso a paso

1. Cortar la cebolla. Pelá la cebolla y cortala en tiras finas o cubitos pequeños para facilitar una cocción pareja.

2. Cocinar hasta que quede tierna. Calentá una cucharadita de aceite en una sartén y agregá la cebolla con una pizca de sal. Cociná a fuego medio-bajo durante 10 a 15 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que esté blanda y transparente.

3. Batir los huevos. En un recipiente, batí los dos huevos con sal, pimienta y los condimentos que prefieras. Cuando la cebolla esté tibia, incorporala a la mezcla. Si querés, podés sumar un poco de queso rallado.

4. Formar la tortilla. Colocá el aceite restante en una sartén antiadherente de 18 a 20 centímetros y volcá la preparación. Distribuí la mezcla de manera uniforme para que no quede demasiado gruesa.

5. Cocinar hasta dorar. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante unos cuatro a seis minutos, hasta que la base esté firme. Con ayuda de un plato, girá la tortilla y cociná del otro lado entre dos y cuatro minutos más, hasta que el huevo esté completamente cocido.

El truco para que quede dorada por fuera y tierna por dentro

La clave es evitar el fuego fuerte. Si la sartén está demasiado caliente, la base puede dorarse rápidamente mientras el centro todavía está crudo.

También es importante dejar que la cebolla pierda el exceso de líquido antes de mezclarla con los huevos. Así, la tortilla conserva mejor su forma y resulta más fácil darla vuelta.

Una vez lista, se puede servir con una ensalada de tomate, hojas verdes o verduras de estación. Es una alternativa sencilla para una cena casera, con pocos ingredientes y sin necesidad de utilizar harina.