Postre proteico de ricota, limón y frutos rojos: una receta fresca y fácil

Si buscás una opción dulce, fresca y sencilla para preparar en casa, este postre de ricota, limón y frutos rojos combina una textura cremosa con el sabor cítrico del limón y el toque ácido de las frutas.

La preparación lleva pocos ingredientes y no necesita horno. Además, la ricota y el yogur aportan proteínas, por lo que puede convertirse en una alternativa diferente para una merienda o un postre.

Ingredientes

250 gramos de ricota magra

150 gramos de yogur griego o yogur proteico natural

El jugo de medio limón

Ralladura de un limón

1 o 2 cucharadas de endulzante

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de frutos rojos

Cómo preparar el postre proteico

Colocar la ricota junto con el yogur, el jugo y la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante en un recipiente.

Procesar hasta obtener una crema lisa y homogénea. Luego distribuir la preparación en vasos o copas individuales y llevar a la heladera durante al menos dos horas.

Antes de servir, agregar los frutos rojos por encima. Se pueden utilizar frutillas, arándanos, frambuesas o un mix de las frutas disponibles.

Para darle un toque extra de sabor, también se puede preparar una salsa rápida con los frutos rojos: colocarlos unos minutos en una sartén a fuego bajo junto con unas gotas de limón y endulzante, dejar que se ablanden y enfriar antes de incorporarlos al postre.

El resultado es un postre cremoso y fresco, con el contraste entre la suavidad de la ricota, el sabor cítrico del limón y la acidez de los frutos rojos.