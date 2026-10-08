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Postre proteico de ricota, limón y frutos rojos: una receta fresca y fácil

Una opción fresca y cremosa, con ricota, limón y frutos rojos, ideal para preparar en pocos pasos y disfrutar como postre o merienda.

Redacción

Por Redacción

Postre cremoso de ricota y limón, acompañado con frutos rojos frescos. Foto ilustrativa.

Postre cremoso de ricota y limón, acompañado con frutos rojos frescos. Foto ilustrativa.

Si buscás una opción dulce, fresca y sencilla para preparar en casa, este postre de ricota, limón y frutos rojos combina una textura cremosa con el sabor cítrico del limón y el toque ácido de las frutas.

La preparación lleva pocos ingredientes y no necesita horno. Además, la ricota y el yogur aportan proteínas, por lo que puede convertirse en una alternativa diferente para una merienda o un postre.

Ingredientes

  • 250 gramos de ricota magra
  • 150 gramos de yogur griego o yogur proteico natural
  • El jugo de medio limón
  • Ralladura de un limón
  • 1 o 2 cucharadas de endulzante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gramos de frutos rojos

Cómo preparar el postre proteico

  • Colocar la ricota junto con el yogur, el jugo y la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante en un recipiente.
  • Procesar hasta obtener una crema lisa y homogénea. Luego distribuir la preparación en vasos o copas individuales y llevar a la heladera durante al menos dos horas.
  • Antes de servir, agregar los frutos rojos por encima. Se pueden utilizar frutillas, arándanos, frambuesas o un mix de las frutas disponibles.
  • Para darle un toque extra de sabor, también se puede preparar una salsa rápida con los frutos rojos: colocarlos unos minutos en una sartén a fuego bajo junto con unas gotas de limón y endulzante, dejar que se ablanden y enfriar antes de incorporarlos al postre.

El resultado es un postre cremoso y fresco, con el contraste entre la suavidad de la ricota, el sabor cítrico del limón y la acidez de los frutos rojos.


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Limón

Postres

proteína

Si buscás una opción dulce, fresca y sencilla para preparar en casa, este postre de ricota, limón y frutos rojos combina una textura cremosa con el sabor cítrico del limón y el toque ácido de las frutas.

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