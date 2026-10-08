Postre proteico de ricota, limón y frutos rojos: una receta fresca y fácil
Una opción fresca y cremosa, con ricota, limón y frutos rojos, ideal para preparar en pocos pasos y disfrutar como postre o merienda.
Si buscás una opción dulce, fresca y sencilla para preparar en casa, este postre de ricota, limón y frutos rojos combina una textura cremosa con el sabor cítrico del limón y el toque ácido de las frutas.
La preparación lleva pocos ingredientes y no necesita horno. Además, la ricota y el yogur aportan proteínas, por lo que puede convertirse en una alternativa diferente para una merienda o un postre.
Ingredientes
- 250 gramos de ricota magra
- 150 gramos de yogur griego o yogur proteico natural
- El jugo de medio limón
- Ralladura de un limón
- 1 o 2 cucharadas de endulzante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 gramos de frutos rojos
Cómo preparar el postre proteico
- Colocar la ricota junto con el yogur, el jugo y la ralladura de limón, la esencia de vainilla y el endulzante en un recipiente.
- Procesar hasta obtener una crema lisa y homogénea. Luego distribuir la preparación en vasos o copas individuales y llevar a la heladera durante al menos dos horas.
- Antes de servir, agregar los frutos rojos por encima. Se pueden utilizar frutillas, arándanos, frambuesas o un mix de las frutas disponibles.
- Para darle un toque extra de sabor, también se puede preparar una salsa rápida con los frutos rojos: colocarlos unos minutos en una sartén a fuego bajo junto con unas gotas de limón y endulzante, dejar que se ablanden y enfriar antes de incorporarlos al postre.
El resultado es un postre cremoso y fresco, con el contraste entre la suavidad de la ricota, el sabor cítrico del limón y la acidez de los frutos rojos.
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