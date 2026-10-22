Crackers multicereal caseras: el secreto para que queden bien crocantes y no quieras comprar más galletitas

Las crackers multicereal caseras son una alternativa práctica para quienes buscan preparar algo rico, crocante y sin demasiadas complicaciones. Con harina integral, semillas, aceite de oliva y algunos condimentos, se pueden hacer unas galletitas saladas ideales para cualquier momento del día.

Lo mejor de esta receta es su versatilidad: se pueden acompañar con hummus, guacamole, queso crema o diferentes dips, pero también quedan deliciosas solas. Además, permiten aprovechar los ingredientes que habitualmente tenemos en casa.

Y hay un detalle fundamental para conseguir la textura perfecta: trabajar la masa lo menos posible y estirarla bien finita. Así se logra ese resultado crujiente que caracteriza a las mejores crackers.

Ingredientes para preparar crackers multicereal caseras

Para una tanda de crackers necesitás:

250 gramos de harina integral de trigo con semillas.

150 ml de agua.

20 ml de aceite de oliva.

Tomillo a gusto.

Sal a gusto.

10 gramos de semillas de sésamo blancas (opcional).

10 gramos de semillas de sésamo negras (opcional).

Si no tenés harina integral con semillas incorporadas, podés utilizar harina integral común y agregarle una mezcla de semillas de lino, chía, girasol o sésamo.

Cómo hacer crackers multicereal caseras, paso a paso

Paso 1. Preparar los ingredientes secos. Colocar la harina integral con semillas en un recipiente amplio. Agregar la sal y el tomillo. Mezclar para distribuir los sabores.

Paso 2. Incorporar los líquidos. Añadir el agua y el aceite de oliva. Integrar con una cuchara o espátula hasta formar una masa uniforme. Si resulta demasiado pegajosa, dejarla reposar unos minutos antes de manipularla.

Paso 3. Evitar amasar demasiado. Este es uno de los secretos de la receta. No hace falta trabajar la masa durante varios minutos: alcanza con unir los ingredientes hasta conseguir una preparación homogénea.

Paso 4. Estirar bien finita. Colocar la masa entre dos hojas de papel manteca o sobre una superficie ligeramente enharinada. Estirar con palo de amasar hasta obtener un espesor de aproximadamente 2 milímetros.

Paso 5. Agregar las semillas. Si se desea, distribuir las semillas de sésamo blancas y negras sobre la superficie y presionar suavemente para que se adhieran.

Paso 6. Cortar las crackers. Con un cuchillo o cortante, formar cuadrados, rectángulos o triángulos del tamaño deseado. Pinchar ligeramente con un tenedor para evitar que se inflen demasiado.

Paso 7. Llevar al horno. Disponer sobre una placa con papel manteca y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas y firmes. El tiempo puede variar según el grosor.

Paso 8. Dejar enfriar. Retirar del horno y colocar sobre una rejilla. Al enfriarse terminarán de adquirir su textura crocante.

El secreto para que las crackers multicereal queden bien crocantes

Aunque se trata de una receta sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

El primero es no amasar en exceso. A diferencia del pan, estas galletitas no necesitan desarrollar demasiado gluten. Una masa poco trabajada ayuda a conseguir una textura más quebradiza.

Otro punto importante es estirar la masa de manera pareja y lo más fina posible. Si algunas crackers quedan más gruesas que otras, pueden necesitar distintos tiempos de cocción.

También es fundamental controlar el horno durante los últimos minutos, ya que las piezas más finas pueden dorarse rápidamente.

Una vez listas, hay que dejarlas enfriar por completo antes de guardarlas, para evitar que la humedad les quite crocancia.

Con qué acompañar las crackers multicereal y cómo conservarlas

Estas galletitas caseras son perfectas para sumar a una picada de fin de semana o resolver una merienda salada.

Se pueden servir con hummus de garbanzos, guacamole, queso crema con hierbas, pasta de berenjenas o una mezcla de ricota y limón.

También combinan muy bien con quesos, tomates cherry y vegetales frescos.

Para conservarlas, lo ideal es guardarlas en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y en un lugar seco, una vez que estén completamente frías. Si pierden crocancia, se pueden llevar unos minutos al horno suave.

Con pocos ingredientes y una preparación simple, estas crackers multicereal caseras son una opción para tener siempre a mano y disfrutar de una picada diferente sin recurrir a las galletitas industriales.