Tortitas negras caseras para el mate: la receta fácil para que salgan esponjosas y con mucho azúcar negra

Pocas cosas combinan tan bien con unos mates como unas tortitas negras recién hechas. Con su masa suave, su base ligeramente dorada y esa cubierta generosa de azúcar negra, son una de las facturas más tradicionales de las panaderías argentinas. Y aunque parezcan difíciles de preparar, existe una receta casera que permite conseguir un resultado delicioso sin demasiadas complicaciones.

La clave para que las tortitas negras queden esponjosas por dentro y húmedas por arriba está en respetar los tiempos de levado, trabajar bien la masa y utilizar la cantidad adecuada de azúcar negra.

Tortitas negras caseras: los ingredientes para hacerlas esponjosas

<text color=»secondary» size=»sm»>Rinde aproximadamente 12 tortitas medianas.</text>

Para la masa:

500 gramos de harina 0000.

25 gramos de levadura fresca o 8 gramos de levadura seca.

220 ml de leche tibia, aproximadamente.

60 gramos de azúcar.

60 gramos de manteca blanda.

1 huevo.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Para la cubierta:

200 gramos de azúcar negra.

2 cucharadas de harina.

Un poquito de agua o leche para humedecer la superficie.

Cómo hacer tortitas negras caseras: el paso a paso

1. Activar la levadura. En un recipiente, mezclar la levadura fresca con un poco de leche tibia y una cucharadita del azúcar. Dejar reposar unos 10 minutos, hasta que aparezca espuma. Si se utiliza levadura seca instantánea, puede incorporarse directamente a la harina.

2. Preparar la masa. Colocar la harina en un bol, agregar el azúcar, la sal, el huevo, la esencia de vainilla y la levadura. Incorporar de a poco la leche tibia y comenzar a integrar los ingredientes.

3. Agregar la manteca. Cuando la masa empiece a tomar forma, sumar la manteca blanda y amasar durante aproximadamente 10 minutos, hasta obtener una preparación lisa, elástica y apenas húmeda. Evitar agregar demasiada harina.

4. Dejar levar. Colocar la masa en un recipiente ligeramente aceitado, cubrirla con un repasador limpio o film y dejarla descansar en un lugar templado durante 60 a 90 minutos, o hasta que duplique su volumen.

5. Formar las tortitas. Estirar la masa sobre una mesada apenas enharinada hasta alcanzar un grosor aproximado de 1,5 centímetros. Cortar círculos de entre 7 y 8 centímetros de diámetro y acomodarlos sobre una placa enmantecada, dejando espacio entre ellos.

6. Preparar la cubierta. Mezclar el azúcar negra con las dos cucharadas de harina. Humedecer apenas la superficie de cada tortita con agua o leche y colocar una capa abundante de la mezcla, presionando suavemente para que se adhiera.

7. Dejar descansar nuevamente. Tapar las tortitas sin aplastar la cubierta y dejarlas reposar unos 20 a 30 minutos, mientras se precalienta el horno.

8. Hornear. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que la base esté ligeramente dorada y la masa completamente cocida. El tiempo puede variar según el horno y el tamaño de las tortitas.

9. Dejar entibiar. Retirar del horno y esperar unos minutos antes de servir. La cubierta debe quedar adherida y la masa, suave y esponjosa.

Los secretos para que las tortitas negras queden como las de panadería

Aunque la receta es sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia.

No agregar demasiada harina durante el amasado. Una masa ligeramente húmeda ayuda a conseguir una textura más tierna. Si se incorpora harina de más, las tortitas pueden quedar secas.

Respetar los dos levados. El primero permite que la masa desarrolle su estructura y el segundo ayuda a que las piezas crezcan antes de entrar al horno.

Usar una cubierta generosa. El azúcar negra es la protagonista de esta factura. Mezclarla con un poco de harina ayuda a que se mantenga mejor sobre la superficie durante la cocción.

No pasarse con el horno. Las tortitas negras no necesitan una cocción excesiva. Retirarlas cuando la base esté dorada evita que pierdan humedad.

Cómo conservar las tortitas negras para que no se sequen

Las tortitas negras caseras se disfrutan especialmente el día de su preparación, cuando la masa está tierna y la cubierta conserva su textura característica.

Si sobran, conviene guardarlas en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante uno o dos días, siempre que el ambiente sea fresco y seco.

También se pueden congelar una vez frías, preferentemente separadas para que no se peguen entre sí.

Una receta económica, rendidora y perfecta para acompañar el mate, que permite llevar a casa uno de los sabores más queridos de las panaderías argentinas.