Día de la Madre: cómo hacer la torta Amor, el clásico de capas dulces para compartir en familia

La torta Amor combina capas dulces, dulce de leche, merengue y chocolate, una opción para compartir en familia el Día de la Madre. Foto: ilustrativa.

El Día de la Madre es una buena oportunidad para reunirse alrededor de la mesa y compartir algo dulce. Entre las opciones para preparar en casa, la torta Amor se destaca por su combinación de texturas y sabores: capas suaves, dulce de leche, merengue y chocolate.

Aunque existen distintas versiones de esta preparación, una alternativa sencilla consiste en combinar piononos con rellenos cremosos y una cobertura de chocolate. No requiere técnicas complicadas de pastelería y permite organizar buena parte del trabajo con anticipación.

Ingredientes para preparar la torta Amor

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones.

2 piononos dulces.

400 gramos de dulce de leche repostero.

200 gramos de merenguitos.

200 mililitros de crema de leche.

200 gramos de chocolate semiamargo.

30 gramos de manteca.

100 gramos de nueces picadas, opcional.

Cómo hacer la torta Amor paso a paso

1. Preparar la base. Colocar el primer pionono sobre una fuente o bandeja. Si se desea, recortar los bordes para darle una forma más prolija.

2. Agregar el dulce de leche. Distribuir una capa generosa de dulce de leche repostero sobre el pionono. Para facilitar el trabajo, se puede extender con una espátula.

3. Incorporar los merenguitos. Romper los merenguitos en trozos medianos y repartirlos sobre el dulce de leche. También se pueden sumar nueces picadas para aportar un toque crocante.

4. Armar las capas. Colocar el segundo pionono encima y presionar suavemente para que la preparación quede firme, sin aplastar por completo el relleno.

5. Preparar la cobertura de chocolate. Calentar la crema de leche hasta que esté bien caliente, sin dejar que hierva. Retirar del fuego, agregar el chocolate picado y mezclar hasta que se derrita. Incorporar la manteca y revolver hasta obtener una cobertura lisa y brillante.

6. Cubrir la torta. Volcar la preparación de chocolate sobre la superficie y extenderla con una espátula. Si se desea, decorar con merenguitos, chocolate rallado o nueces.

7. Llevar a la heladera. Refrigerar durante al menos 2 horas para que la torta tome consistencia y resulte más fácil cortarla.

El secreto para que la torta Amor quede perfecta

Uno de los puntos más importantes es controlar la humedad del relleno. El dulce de leche repostero ayuda a mantener las capas firmes, mientras que los merenguitos aportan una textura crocante.

Para que el resultado sea más parejo, conviene no excederse con la cantidad de crema de chocolate y dejar que la cobertura se enfríe un poco antes de distribuirla.

También es recomendable preparar la torta con unas horas de anticipación y conservarla en la heladera hasta el momento de servir. Así, los sabores se integran y el corte queda más prolijo.