Día de la Madre: un menú especial con entrada, plato principal y postre para sorprenderla en su día
Una entrada fácil, un plato principal sabroso y un postre irresistible: tres recetas sencillas para preparar un menú especial y sorprender a mamá en su día sin pasar horas en la cocina.
El Día de la Madre es una ocasión ideal para reunirse alrededor de la mesa y homenajear a mamá con una comida preparada especialmente para ella. Para quienes buscan una alternativa diferente, no hace falta pasar todo el día en la cocina: con una entrada sencilla, un plato principal sabroso y un postre irresistible se puede armar un menú completo para compartir en familia.
La clave está en elegir recetas fáciles de preparar, con ingredientes accesibles y una presentación especial para convertir el almuerzo o la cena en un momento inolvidable.
Entrada: bruschettas con tomate, albahaca y queso
Una opción fresca, colorida y fácil de preparar para abrir el menú.
Ingredientes:
- 1 baguette o pan tipo campo.
- 2 tomates maduros.
- 150 g de queso mozzarella.
- Hojas de albahaca fresca.
- Aceite de oliva, sal y pimienta.
Preparación:
- Cortar el pan en rodajas y tostarlas ligeramente en el horno.
- Picar los tomates en cubos pequeños y mezclarlos con aceite de oliva, sal, pimienta y albahaca picada.
- Colocar mozzarella sobre cada tostada y sumar la preparación de tomate.
- Llevar al horno unos minutos, hasta que el queso se derrita. Servir tibias.
Plato principal: pollo al horno con papas y hierbas
Un clásico que nunca falla y permite cocinar varias porciones al mismo tiempo sin complicaciones.
Ingredientes:
- 4 presas de pollo.
- 4 papas medianas.
- 2 dientes de ajo.
- Jugo de medio limón.
- Aceite de oliva.
- Romero, orégano, sal y pimienta.
Preparación:
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Pelar las papas y cortarlas en gajos. Colocarlas en una fuente junto con el pollo.
- Condimentar con ajo picado, limón, aceite de oliva, romero, orégano, sal y pimienta.
- Hornear durante 45 a 60 minutos, según el tamaño de las presas, hasta que el pollo esté bien cocido y las papas doradas.
- Servir caliente, con las papas como guarnición y, si se desea, una ensalada fresca.
Postre: vasitos de chocotorta
Para cerrar el menú con algo dulce, los vasitos de chocotorta son una alternativa práctica, rica y que se puede preparar con anticipación.
Ingredientes:
- 200 g de galletitas de chocolate.
- 250 g de dulce de leche.
- 250 g de queso crema.
- Leche o café frío, cantidad necesaria.
- Chocolate rallado para decorar.
Preparación:
- Mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta conseguir una crema homogénea.
- Romper las galletitas en trozos pequeños y humedecerlas ligeramente con leche o café frío.
- En vasos individuales, alternar capas de galletitas y crema hasta completar.
- Decorar con chocolate rallado y llevar a la heladera durante al menos dos horas antes de servir.
Para completar la sorpresa, se puede preparar la mesa con flores, una tarjeta escrita a mano y la bebida favorita de mamá. Porque, más allá de la receta elegida, el mejor regalo es dedicarle tiempo y compartir un momento especial en familia.
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