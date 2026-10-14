Día de la Madre: un menú especial con entrada, plato principal y postre para sorprenderla en su día

Un menú especial para el Día de la Madre con entrada, pollo al horno con papas y un postre dulce para compartir en familia. Foto ilustrativa.

El Día de la Madre es una ocasión ideal para reunirse alrededor de la mesa y homenajear a mamá con una comida preparada especialmente para ella. Para quienes buscan una alternativa diferente, no hace falta pasar todo el día en la cocina: con una entrada sencilla, un plato principal sabroso y un postre irresistible se puede armar un menú completo para compartir en familia.

La clave está en elegir recetas fáciles de preparar, con ingredientes accesibles y una presentación especial para convertir el almuerzo o la cena en un momento inolvidable.

Entrada: bruschettas con tomate, albahaca y queso

Una opción fresca, colorida y fácil de preparar para abrir el menú.

Ingredientes:

1 baguette o pan tipo campo.

2 tomates maduros.

150 g de queso mozzarella.

Hojas de albahaca fresca.

Aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación:

Cortar el pan en rodajas y tostarlas ligeramente en el horno. Picar los tomates en cubos pequeños y mezclarlos con aceite de oliva, sal, pimienta y albahaca picada. Colocar mozzarella sobre cada tostada y sumar la preparación de tomate. Llevar al horno unos minutos, hasta que el queso se derrita. Servir tibias.

Plato principal: pollo al horno con papas y hierbas

Un clásico que nunca falla y permite cocinar varias porciones al mismo tiempo sin complicaciones.

Ingredientes:

4 presas de pollo.

4 papas medianas.

2 dientes de ajo.

Jugo de medio limón.

Aceite de oliva.

Romero, orégano, sal y pimienta.

Preparación:

Precalentar el horno a 200 °C. Pelar las papas y cortarlas en gajos. Colocarlas en una fuente junto con el pollo. Condimentar con ajo picado, limón, aceite de oliva, romero, orégano, sal y pimienta. Hornear durante 45 a 60 minutos, según el tamaño de las presas, hasta que el pollo esté bien cocido y las papas doradas. Servir caliente, con las papas como guarnición y, si se desea, una ensalada fresca.

Postre: vasitos de chocotorta

Para cerrar el menú con algo dulce, los vasitos de chocotorta son una alternativa práctica, rica y que se puede preparar con anticipación.

Ingredientes:

200 g de galletitas de chocolate.

250 g de dulce de leche.

250 g de queso crema.

Leche o café frío, cantidad necesaria.

Chocolate rallado para decorar.

Preparación:

Mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta conseguir una crema homogénea. Romper las galletitas en trozos pequeños y humedecerlas ligeramente con leche o café frío. En vasos individuales, alternar capas de galletitas y crema hasta completar. Decorar con chocolate rallado y llevar a la heladera durante al menos dos horas antes de servir.

Para completar la sorpresa, se puede preparar la mesa con flores, una tarjeta escrita a mano y la bebida favorita de mamá. Porque, más allá de la receta elegida, el mejor regalo es dedicarle tiempo y compartir un momento especial en familia.