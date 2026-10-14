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Día de la Madre: un menú especial con entrada, plato principal y postre para sorprenderla en su día

Una entrada fácil, un plato principal sabroso y un postre irresistible: tres recetas sencillas para preparar un menú especial y sorprender a mamá en su día sin pasar horas en la cocina.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Un menú especial para el Día de la Madre con entrada, pollo al horno con papas y un postre dulce para compartir en familia. Foto ilustrativa.

Un menú especial para el Día de la Madre con entrada, pollo al horno con papas y un postre dulce para compartir en familia. Foto ilustrativa.

El Día de la Madre es una ocasión ideal para reunirse alrededor de la mesa y homenajear a mamá con una comida preparada especialmente para ella. Para quienes buscan una alternativa diferente, no hace falta pasar todo el día en la cocina: con una entrada sencilla, un plato principal sabroso y un postre irresistible se puede armar un menú completo para compartir en familia.

La clave está en elegir recetas fáciles de preparar, con ingredientes accesibles y una presentación especial para convertir el almuerzo o la cena en un momento inolvidable.

Entrada: bruschettas con tomate, albahaca y queso

Una opción fresca, colorida y fácil de preparar para abrir el menú.

Ingredientes:

  • 1 baguette o pan tipo campo.
  • 2 tomates maduros.
  • 150 g de queso mozzarella.
  • Hojas de albahaca fresca.
  • Aceite de oliva, sal y pimienta.

Preparación:

  1. Cortar el pan en rodajas y tostarlas ligeramente en el horno.
  2. Picar los tomates en cubos pequeños y mezclarlos con aceite de oliva, sal, pimienta y albahaca picada.
  3. Colocar mozzarella sobre cada tostada y sumar la preparación de tomate.
  4. Llevar al horno unos minutos, hasta que el queso se derrita. Servir tibias.

Plato principal: pollo al horno con papas y hierbas

Un clásico que nunca falla y permite cocinar varias porciones al mismo tiempo sin complicaciones.

Ingredientes:

  • 4 presas de pollo.
  • 4 papas medianas.
  • 2 dientes de ajo.
  • Jugo de medio limón.
  • Aceite de oliva.
  • Romero, orégano, sal y pimienta.

Preparación:

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Pelar las papas y cortarlas en gajos. Colocarlas en una fuente junto con el pollo.
  3. Condimentar con ajo picado, limón, aceite de oliva, romero, orégano, sal y pimienta.
  4. Hornear durante 45 a 60 minutos, según el tamaño de las presas, hasta que el pollo esté bien cocido y las papas doradas.
  5. Servir caliente, con las papas como guarnición y, si se desea, una ensalada fresca.

Postre: vasitos de chocotorta

Para cerrar el menú con algo dulce, los vasitos de chocotorta son una alternativa práctica, rica y que se puede preparar con anticipación.

Ingredientes:

  • 200 g de galletitas de chocolate.
  • 250 g de dulce de leche.
  • 250 g de queso crema.
  • Leche o café frío, cantidad necesaria.
  • Chocolate rallado para decorar.

Preparación:

  1. Mezclar el dulce de leche con el queso crema hasta conseguir una crema homogénea.
  2. Romper las galletitas en trozos pequeños y humedecerlas ligeramente con leche o café frío.
  3. En vasos individuales, alternar capas de galletitas y crema hasta completar.
  4. Decorar con chocolate rallado y llevar a la heladera durante al menos dos horas antes de servir.

Para completar la sorpresa, se puede preparar la mesa con flores, una tarjeta escrita a mano y la bebida favorita de mamá. Porque, más allá de la receta elegida, el mejor regalo es dedicarle tiempo y compartir un momento especial en familia.


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Día de la Madre

El Día de la Madre es una ocasión ideal para reunirse alrededor de la mesa y homenajear a mamá con una comida preparada especialmente para ella. Para quienes buscan una alternativa diferente, no hace falta pasar todo el día en la cocina: con una entrada sencilla, un plato principal sabroso y un postre irresistible se puede armar un menú completo para compartir en familia.

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