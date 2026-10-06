Cuándo es el Día de la Madre en octubre 2026: la fecha para organizar el festejo

La fecha del Día de la Madre en octubre 2026 ya genera múltiples consultas prácticas, tanto para la coordinación de las mesas familiares como para la anticipación de compras en los centros urbanos.

De acuerdo con la norma consuetudinaria argentina, esta celebración tiene lugar cada tercer domingo del décimo mes, por lo que este año el homenaje central a las figuras maternas se conmemorará formalmente el domingo 18 de octubre 2026.

Por qué se festeja el Día de la Madre en octubre 2026 y cuál es su origen histórico

La singularidad de la fecha argentina, desfasada de los calendarios internacionales, responde a una mixtura entre historia eclesiástica y decisiones gubernamentales del siglo pasado:

El Concilio de Éfeso y Pío XI : en el año 1931, el papa Pío XI dedicó la jornada del 11 de octubre a conmemorar la « Divina Maternidad de María «, recordando la doctrina del año 431 que consagró a la Virgen como Madre de Dios .

: en el año 1931, el papa Pío XI dedicó la jornada del 11 de octubre a conmemorar la « «, recordando la doctrina del año 431 que consagró a la . La adopción local : la administración nacional de entonces, encabezada por José Félix Uriburu, acogió el criterio religioso y trasladó el homenaje al domingo más cercano, fijando posteriormente la pauta definitiva para que se celebre siempre el tercer domingo de octubre .

: la administración nacional de entonces, encabezada por José Félix Uriburu, acogió el criterio religioso y trasladó el homenaje al domingo más cercano, fijando posteriormente la pauta definitiva para que se celebre siempre el . El contraste global: mientras gran parte de América Latina, Europa y Estados Unidos conmemoran a las madres durante el mes de mayo, la Argentina sostiene su arraigo primaveral de octubre, compartiendo el calendario únicamente con un puñado reducido de naciones.

Promociones, bancos y el impacto comercial del Día de la Madre en octubre 2026

Más allá del afecto familiar, la conmemoración se posiciona como el segundo hito comercial más potente del segundo semestre, situándose justo detrás de las festividades navideñas: