El truco para que tus sábanas huelan como en un hotel y duren perfumadas por más tiempo

Entrar a una habitación de hotel y sentir el perfume de las sábanas recién lavadas es uno de esos pequeños detalles que hacen la diferencia.

Aunque muchas veces se asocia con productos especiales, también es posible conseguir una sensación similar en casa con un truco sencillo y económico.

Cómo preparar la mezcla para perfumar las sábanas

Para hacer esta preparación necesitás una taza de agua y una cucharadita de suavizante para ropa. Colocá ambos ingredientes en un pulverizador limpio y mezclalos suavemente.

Rociá una pequeña cantidad sobre las sábanas, manteniendo cierta distancia para distribuir el producto de manera uniforme. Es importante no empapar las telas y dejarlas secar por completo antes de acostarte.

Qué tener en cuenta para mantener el aroma

Para que el resultado sea más agradable, las sábanas deben estar limpias y completamente secas. La humedad puede generar olores desagradables y arruinar la sensación de frescura que se busca conseguir.

También conviene elegir un suavizante con una fragancia suave y comprobar que sea apto para este tipo de uso. No todos los productos están formulados para aplicarse directamente sobre los tejidos, por lo que es importante revisar las indicaciones del fabricante y evitar el contacto con la piel.

Con este sencillo recurso, podés sumar un toque perfumado al dormitorio sin recurrir a productos costosos. El secreto está en mantener la ropa de cama limpia, cuidar las telas y no excederse con la cantidad de producto.