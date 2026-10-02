Qué piso conviene más para tener en casa madera, porcelanato o vinílico. Imagen ilustrativa generada con IA.

Elegir el piso de una casa es una decisión que influye tanto en la estética como en el mantenimiento de los ambientes. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran la madera, el porcelanato y el vinílico, aunque cada material presenta características diferentes.

Por eso, antes de elegir una opción, conviene tener en cuenta factores como la resistencia, la humedad, la comodidad, la facilidad de limpieza y el presupuesto disponible.

Madera, porcelanato o vinílico: ventajas y desventajas

Los pisos de madera se destacan por aportar calidez y pueden durar décadas si reciben el mantenimiento adecuado. Además, resultan cómodos para caminar descalzo y funcionan como aislantes térmicos.

Como contrapartida, pueden rayarse con facilidad, requieren cuidados constantes y no son la alternativa más conveniente para espacios con mucha humedad.

El porcelanato, en cambio, se caracteriza por su dureza y resistencia al agua y la humedad. Por este motivo, puede utilizarse en cocinas, baños y sectores de la vivienda con mucho tránsito. También es fácil de limpiar y existe una amplia variedad de diseños.

Su principal desventaja aparece durante los meses fríos, ya que puede resultar duro y frío al caminar descalzo. Por esa razón, puede ser menos confortable para ambientes como los dormitorios.

Los pisos vinílicos ganaron popularidad por su facilidad de instalación y mantenimiento. Son resistentes a la humedad, silenciosos al caminar y pueden reproducir con bastante detalle la apariencia de la madera.

Sin embargo, su duración puede ser menor que la de otros materiales y los modelos de menor calidad pueden marcarse o deteriorarse cuando se colocan muebles pesados sobre ellos.

Qué piso elegir según cada ambiente

No existe un único material que sea el más conveniente para todos los espacios de una vivienda. La elección dependerá principalmente del ambiente y del uso que tendrá.

Living y dormitorios: madera o vinílico, por su mayor calidez y comodidad.

madera o vinílico, por su mayor calidez y comodidad. Cocina: porcelanato o vinílico resistente al agua, debido a la presencia de humedad y posibles manchas.

porcelanato o vinílico resistente al agua, debido a la presencia de humedad y posibles manchas. Baño: porcelanato, especialmente en versiones antideslizantes.

porcelanato, especialmente en versiones antideslizantes. Pasillos y zonas de mucho tránsito: porcelanato, por su resistencia al desgaste.

porcelanato, por su resistencia al desgaste. Departamentos: el vinílico puede ser una alternativa práctica por su instalación sencilla y porque ayuda a reducir el ruido de las pisadas.

En líneas generales, el porcelanato se destaca por su resistencia, la madera por su calidez y el vinílico por su practicidad. La decisión final dependerá del presupuesto disponible, el mantenimiento que se esté dispuesto a realizar y las características de cada ambiente.