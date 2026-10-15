Halloween 2026: los disfraces que serán tendencia y las ideas para armar un look original sin gastar de más

Los disfraces inspirados en personajes de películas, series y clásicos del terror son algunas de las opciones para Halloween 2026, con propuestas para todos los gustos y edades. Foto ilustrativa.

Halloween se acerca y, con la llegada del 31 de octubre, una de las preguntas más frecuentes es qué disfraz elegir para destacarse en una fiesta, una reunión con amigos o una celebración familiar. Este año, las películas, las series, los videojuegos y los fenómenos virales de internet vuelven a marcar el rumbo de los looks.

Entre las propuestas que se destacan para Halloween 2026 aparecen los personajes de KPop Demon Hunters, los superhéroes, las figuras de Toy Story y los clásicos del terror. También ganan espacio los disfraces inspirados en la mitología y las alternativas originales que se pueden armar sin comprar un atuendo completo.

Halloween 2026: los 8 disfraces que marcan tendencia

1. KPop Demon Hunters: el fenómeno que llega a Halloween

Los looks inspirados en KPop Demon Hunters siguen entre las opciones destacadas de la temporada. Para recrearlos, se pueden combinar prendas de estilo urbano, colores intensos, botas, accesorios llamativos y maquillaje inspirado en los personajes.

Es una alternativa ideal para quienes buscan un disfraz colorido y también para grupos de amigas que quieren coordinar sus vestuarios.

2. Vampiros y vampiras con un estilo más sofisticado

Los vampiros son un clásico que vuelve cada año, pero esta vez se pueden llevar hacia una estética más elegante y moderna.

Un vestido negro, prendas de terciopelo, labios oscuros, piel pálida y accesorios plateados son suficientes para conseguir un look de inspiración gótica. Para una versión masculina, se puede optar por camisa negra, pantalón oscuro y una capa.

3. Superhéroes: una opción para grandes y chicos

Spider-Man, Batman y Superman vuelven a figurar entre las alternativas populares. Los superhéroes continúan ocupando un lugar importante en las preferencias de los chicos, mientras que también aparecen en las elecciones de los adultos.

Para una versión sencilla, se puede elegir una remera con los colores del personaje, sumar una máscara y completar el atuendo con accesorios. No siempre hace falta comprar un disfraz completo para conseguir un resultado reconocible.

4. Toy Story: los personajes que nunca pasan de moda

Woody, Buzz Lightyear y Jessie son algunas de las opciones para quienes quieren recuperar personajes de la infancia. Además, permiten armar disfraces grupales para parejas, hermanos o familias.

Un jean, una camisa a cuadros, un chaleco y un sombrero pueden servir para recrear el estilo de Woody. Para Jessie, se pueden combinar prendas blancas, detalles rojos y un sombrero vaquero.

5. Brujas: el clásico que se reinventa

Las brujas siguen siendo una de las elecciones tradicionales de Halloween. La diferencia está en los detalles: este año se puede apostar por vestidos negros, transparencias, botas altas, sombreros y maquillaje con sombras oscuras.

Para una versión más original, también se puede elegir una bruja inspirada en la fantasía, con accesorios dorados, capas o detalles violetas.

6. Personajes de películas de terror

Las máscaras, el maquillaje de efectos especiales y los atuendos inspirados en el cine de terror son otra alternativa para quienes prefieren un disfraz escalofriante.

Las referencias a Scream y otras historias de terror permiten conseguir un look reconocible con pocos elementos. Una túnica negra, una máscara y accesorios adecuados pueden resolver el vestuario sin demasiada preparación.

7. Mitología griega y fantasía épica

Las túnicas, las capas, las coronas y los accesorios dorados ofrecen otra posibilidad para salir de los disfraces habituales. Los personajes de la mitología griega y la fantasía épica aparecen entre las inspiraciones de la temporada.

Para armar una versión casera, se puede utilizar una sábana o una tela clara como túnica, sumar un cinturón y completar el conjunto con una corona de hojas artificiales.

8. Disfraces virales y looks divertidos

No todos los disfraces tienen que dar miedo. Las tendencias de internet también inspiran atuendos humorísticos, personajes extravagantes y vestuarios inflables.

La clave es elegir una referencia reconocible y adaptarla al propio estilo. Para una fiesta entre amigos, incluso se puede recrear un meme o una situación viral con ropa cotidiana y algunos accesorios.

Cómo armar un disfraz de Halloween sin gastar de más

Si la idea es celebrar Halloween sin invertir demasiado dinero, hay varias formas de crear un vestuario original con elementos que ya están en el placard.

Reutilizar prendas: una camisa blanca, un vestido negro, un jean o una campera de cuero pueden ser la base de distintos personajes.

una camisa blanca, un vestido negro, un jean o una campera de cuero pueden ser la base de distintos personajes. Apostar al maquillaje: las sombras oscuras, el delineador y el labial pueden transformar un look sencillo en uno de vampiro, bruja o personaje de terror.

las sombras oscuras, el delineador y el labial pueden transformar un look sencillo en uno de vampiro, bruja o personaje de terror. Usar accesorios: sombreros, capas, pañuelos, máscaras y bijouterie ayudan a identificar al personaje.

sombreros, capas, pañuelos, máscaras y bijouterie ayudan a identificar al personaje. Coordinar disfraces: elegir una misma película, serie o temática permite armar un vestuario grupal sin necesidad de que todos compren un conjunto completo.

elegir una misma película, serie o temática permite armar un vestuario grupal sin necesidad de que todos compren un conjunto completo. Personalizar el resultado: combinar prendas comunes con detalles propios puede dar lugar a una propuesta más original que un disfraz comprado.

Este Halloween, las tendencias ofrecen opciones para todos los gustos: desde los fanáticos de la cultura pop hasta quienes prefieren los clásicos de terror o las propuestas caseras. Lo importante es elegir un disfraz con el que sentirse cómodo y encontrar una forma creativa de darle un sello propio.