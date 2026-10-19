Los 10 trucos de la freidora de aire que te van a sorprender: desde huevos sin agua hasta pan como recién hecho

La freidora de aire se convirtió en uno de los electrodomésticos favoritos de la cocina, pero muchas personas todavía la utilizan solamente para preparar papas fritas, milanesas o pollo. Lo que pocos saben es que también puede servir para asar ajo, cocinar huevos, gratinar queso, preparar snacks y hasta deshidratar frutas.

Su funcionamiento, basado en la circulación de aire caliente, permite cocinar distintos alimentos con poca cantidad de aceite y, en muchos casos, reducir los tiempos de preparación.

La cuenta de Instagram @airfryerbml, especializada en recetas para freidoras de aire, compartió una serie de trucos prácticos que muestran cómo aprovechar este electrodoméstico de distintas maneras.

Estos son 10 usos de la freidora de aire que pueden simplificar las comidas de todos los días.

1. Ajo asado en freidora de aire: listo en 20 minutos

El ajo asado es ideal para preparar salsas, untar sobre tostadas o acompañar carnes y verduras.

Para hacerlo, se puede cortar la parte superior de una cabeza de ajo, agregar unas gotas de aceite de oliva y envolverla en papel aluminio apto para cocinar.

Temperatura: 185 °C.

Tiempo: aproximadamente 20 minutos.

El resultado es un ajo de textura suave y sabor más dulce, que se puede retirar fácilmente de su cáscara.

Es importante verificar que el papel aluminio esté permitido por el fabricante y que no obstruya la circulación del aire.

2. Huevos cocidos sin agua: el truco más práctico

Uno de los usos más sorprendentes de la freidora de aire es cocinar huevos enteros sin necesidad de hervir agua.

Simplemente hay que colocarlos en la canasta, sin amontonarlos, y programar el equipo.

Temperatura: 130 °C.

Tiempo: entre 15 y 17 minutos.

Una vez terminada la cocción, conviene pasarlos a un recipiente con agua fría para detener el calor y facilitar el pelado.

Los tiempos pueden variar según el tamaño de los huevos y el modelo de freidora. Es importante comprobar que la clara y la yema hayan alcanzado la cocción deseada.

3. Pan del desayuno como recién hecho en pocos minutos

Si tenés pan del día anterior que perdió frescura, la freidora de aire puede ayudar a recuperar una corteza crocante.

El truco consiste en humedecer apenas la superficie del pan con agua antes de calentarlo.

Temperatura: 160 °C.

Tiempo: entre 2 y 3 minutos.

Este método funciona especialmente bien con panes de corteza firme, como baguettes o pequeños panes franceses.

La clave es no agregar demasiada agua para evitar que el interior quede húmedo.

4. Queso gratinado perfecto en solo 2 minutos

La freidora de aire también sirve para darle el toque final a las comidas que necesitan una capa de queso dorado.

Puede utilizarse para gratinar lasañas, pastas, tostadas o preparaciones con verduras.

Temperatura: 200 °C.

Tiempo: aproximadamente 2 minutos.

Lo ideal es colocar la comida en un recipiente apto para horno y controlar la cocción, porque el queso puede dorarse rápidamente.

5. Cebolla crispy casera: cómo hacerla crocante

La cebolla crocante es un acompañamiento ideal para hamburguesas, ensaladas y sándwiches.

Para prepararla, hay que cortar una cebolla en aros finos, pasarlos por harina condimentada y agregar una pequeña cantidad de aceite para favorecer el dorado.

Temperatura: 200 °C.

Tiempo: hasta que los aros estén dorados y crocantes.

Conviene distribuirlos en una sola capa y moverlos durante la cocción para que se hagan de manera pareja.

El tiempo dependerá del grosor de los aros y de la cantidad colocada en la canasta.

6. Croutons caseros para ensaladas en 5 minutos

El pan que sobró del día anterior también puede transformarse en croutons crocantes, ideales para ensaladas o sopas.

Solo hay que cortarlo en cubos pequeños, agregar unas gotas de aceite y condimentar con hierbas, ajo en polvo u otras especias.

Temperatura: 180 °C.

Tiempo: aproximadamente 5 minutos.

Es recomendable mover los cubos a mitad de cocción para conseguir un dorado uniforme.

7. Panceta crocante sin ensuciar la cocina

La freidora de aire permite cocinar tiras de panceta sin utilizar una sartén.

Hay que distribuirlas dentro de la canasta, evitando superponerlas.

Temperatura: 175 °C.

Tiempo: entre 8 y 10 minutos.

La panceta libera grasa durante la cocción, por lo que conviene revisar la bandeja y limpiar el equipo una vez que se haya enfriado.

Si se utiliza papel para horno, debe ser apto para la freidora, quedar sujeto por los alimentos y no bloquear la circulación del aire.

8. Cómo recuperar papas fritas y snacks que perdieron su textura crocante

Las papas fritas que quedaron blandas pueden recuperar parte de su textura con unos minutos de aire caliente.

El mismo procedimiento puede utilizarse con otros snacks cocidos que se hayan humedecido.

Temperatura: 150 °C.

Tiempo: entre 2 y 3 minutos.

Es importante distribuir los alimentos sin amontonarlos y controlar que no se quemen.

Este truco está pensado para recalentar alimentos que fueron conservados correctamente, no para recuperar productos que se hayan deteriorado.

9. Deshidratar frutas y hierbas en la freidora de aire

Algunos modelos de freidoras de aire permiten trabajar a temperaturas bajas, una función útil para deshidratar alimentos.

Se pueden preparar rodajas finas de manzana, naranja, banana o frutilla, además de distintas hierbas aromáticas.

Temperatura: entre 65 °C y 75 °C.

Tiempo: variable, según el alimento, el grosor de los cortes y el modelo de freidora.

Para conseguir buenos resultados, es necesario distribuir las rodajas sin superponerlas y revisar periódicamente su textura.

No todas las freidoras de aire cuentan con función de deshidratación, por lo que conviene consultar el manual antes de intentarlo.

10. Omelette sin sartén: una opción para el desayuno o la cena

La freidora de aire también permite preparar un omelette utilizando un recipiente pequeño apto para horno.

Se pueden batir dos huevos con sal y pimienta, agregar queso, tomate o verduras cocidas y colocar la mezcla en el recipiente.

Temperatura: 180 °C.

Tiempo: aproximadamente 8 minutos, con posibilidad de necesitar algunos minutos adicionales.

Antes de servir, hay que comprobar que el huevo esté completamente cocido y no presente partes líquidas.

Qué tener en cuenta antes de probar estos trucos en la freidora de aire

Aunque las temperaturas y los tiempos son una buena referencia, cada freidora de aire puede cocinar de manera diferente.

La potencia, la capacidad de la canasta, el tamaño de los alimentos y el precalentamiento influyen en los resultados.

Por eso, es recomendable revisar las preparaciones durante los primeros intentos y ajustar los tiempos según el equipo.

También es fundamental utilizar recipientes aptos para altas temperaturas, no sobrecargar la canasta y mantener libres las zonas por donde circula el aire.

Con estos pequeños trucos, la freidora de aire puede convertirse en una aliada para resolver desayunos, almuerzos, cenas y acompañamientos, sin necesidad de recurrir siempre a las mismas recetas.