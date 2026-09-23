Brownies en airfryer: el secreto para que queden húmedos por dentro y no se sequen

Los brownies tienen un punto que los distingue de cualquier bizcochuelo de chocolate: deben quedar húmedos y densos en el centro, pero con una fina costra en la superficie. Y aunque tradicionalmente se preparan en horno, la airfryer permite conseguir un resultado similar en pocos minutos.

La receta requiere ingredientes simples y tiene una ventaja: la cocción demora entre 20 y 25 minutos, aunque el tiempo exacto dependerá de la potencia y el tamaño de cada freidora de aire.

Según explicó Radio Mitre, uno de los errores más frecuentes es dejar el brownie demasiado tiempo: si se espera hasta que el palillo salga completamente limpio, probablemente el interior termine más seco de lo deseado.

Ingredientes para hacer brownies en airfryer

Para preparar esta versión se necesita:

Chocolate negro

Manteca

Huevos

Azúcar

Extracto de vainilla

Harina tamizada

Una pizca de sal

De manera opcional, se pueden incorporar nueces, almendras, chips de chocolate o pequeñas cucharadas de manteca de maní.

Cómo preparar brownies en la freidora de aire

Primero, cortar el chocolate en trozos y derretirlo junto con la manteca. Puede hacerse a baño María o en el microondas, utilizando intervalos cortos para evitar que el chocolate se queme.

En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar y unas gotas de esencia de vainilla hasta conseguir una preparación ligeramente espumosa.

Agregar el chocolate derretido —ya tibio— y mezclar. Incorporar después la harina tamizada y una pizca de sal, integrando con una espátula hasta conseguir una masa uniforme.

Colocar la preparación en un molde apto para airfryer, previamente enmantecado o cubierto con papel manteca.

La receta propone precalentar la freidora de aire a 160 °C durante cuatro minutos. Luego, bajar la temperatura a 150 °C y cocinar entre 20 y 25 minutos.

El secreto para conseguir un brownie húmedo

Este es el punto más importante de la receta. No hay que esperar a que el centro esté completamente seco antes de retirar el brownie.

Para comprobar la cocción se puede introducir un palillo en la parte central. A diferencia de lo que ocurre con un bizcochuelo, debería salir con algunas migas húmedas adheridas. Si sale totalmente limpio, existe el riesgo de haber prolongado demasiado la cocción.

Además, hay que recordar que el brownie continúa asentándose con el calor residual después de apagar la airfryer.

El último paso que puede marcar la diferencia

Una vez terminada la cocción, conviene dejarlo reposar unos 10 minutos antes de cortarlo. Esto permite que el interior gane estructura sin perder la textura húmeda característica.

Para conseguir porciones prolijas, incluso puede esperarse un poco más. Si, en cambio, se busca disfrutarlo tibio y bien cremoso, alcanza con respetar ese primer reposo.

Se puede servir solo o acompañado con helado de vainilla, crema, frutos rojos o un poco de chocolate derretido.

Y para quienes prefieren agregar textura, unas nueces picadas dentro de la preparación aportan el contraste perfecto entre el interior húmedo, los frutos secos crocantes y la costra superior.