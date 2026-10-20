Los cocineros coinciden: qué ingrediente agregar para que las papas al horno queden más crocantes

Las papas al horno son una de las guarniciones más elegidas para acompañar carnes, pollo o verduras. Sin embargo, conseguir que queden doradas y crocantes por fuera, pero tiernas por dentro, no siempre es sencillo. A veces salen blandas, se cocinan de manera despareja o no logran esa textura que las hace irresistibles.

Para mejorar el resultado, existe un recurso fácil de probar: agregar una pequeña cantidad de fécula de maíz antes de llevar las papas al horno. Este ingrediente ayuda a formar una capa superficial que, con el calor, puede favorecer una textura más crujiente.

Cómo usar la fécula de maíz para conseguir papas al horno crocantes

El primer paso es lavar y cortar las papas en trozos de tamaño similar. Se pueden preparar en gajos, cubos o bastones, según la presentación que se prefiera.

Luego, conviene secarlas bien con un repasador limpio o papel de cocina. Este detalle es importante porque el exceso de humedad dificulta que se doren.

Una vez secas, se colocan en un recipiente y se mezclan con un poco de aceite, sal y los condimentos elegidos. Después, se incorpora una pequeña cantidad de fécula de maíz y se revuelve hasta que los trozos queden cubiertos con una capa fina, sin exceso de polvo.

El siguiente paso es distribuir las papas en una bandeja para horno, procurando que no queden amontonadas. Se cocinan en un horno precalentado a temperatura alta, alrededor de 200 a 220 °C, hasta que estén tiernas por dentro y doradas por fuera. El tiempo dependerá del tamaño de los cortes y de la potencia del horno.

Otros consejos para que las papas queden doradas

Además de la fécula de maíz, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia en la preparación.

No llenar demasiado la bandeja: si las papas quedan amontonadas, el vapor que liberan dificulta que se doren.

si las papas quedan amontonadas, el vapor que liberan dificulta que se doren. Precalentar el horno: introducirlas cuando el horno ya alcanzó la temperatura ayuda a conseguir una cocción más pareja.

introducirlas cuando el horno ya alcanzó la temperatura ayuda a conseguir una cocción más pareja. Evitar el exceso de humedad: secarlas bien antes de condimentarlas favorece el dorado.

secarlas bien antes de condimentarlas favorece el dorado. Darlas vuelta durante la cocción: permite que se doren de manera más uniforme.

permite que se doren de manera más uniforme. No excederse con la fécula: una capa fina es suficiente; demasiado ingrediente puede dejar una textura harinosa.

Una guarnición sencilla con un resultado diferente

Con algunos cuidados durante la preparación, las papas al horno pueden quedar más doradas y crujientes sin necesidad de freírlas. La combinación de una superficie seca, una bandeja sin amontonamiento y una pequeña cantidad de fécula de maíz ofrece una alternativa sencilla para mejorar una receta cotidiana.

La clave es controlar la humedad, darles espacio para cocinarse y esperar a que desarrollen una superficie dorada antes de retirarlas del horno.