Turrón choco maní: 3 ingredientes y te lucís en las próximas Fiestas
Solo hay que animarse a hacer este tipo de recetas, tenemos tiempo para practicar. La propuesta es de @lucianogarciapastelero.
Lista de Ingredientes
chocolate semi amargo: 500 gr
dulce de leche repostero: 600 gr
maní tostado: 300 gr
PARA LA TERMINACIÓN: --
chocolate semi amargo: 200 gr
praliné: 200 gr
Preparación
1. Fundir el chocolate semi amargo y templarlo, para esto hay que bajar su temperatura a 27° y luego remontarla a 31°. Mezclarlo con el dulce de leche (debe estar a temperatura ambiente).
2. Unificar con una cuchara de madera hasta formar una pasta, agregar el maní (sin temperatura del tostado) y mezclar.
3. Colocar entre dos siliconas o papel manteca y formar un rectángulo de 2 a 3 cm de altura según prefieras. Llevarlo a heladera bien envuelto durante 1 hora y cortar lingotes.
4. Templar el chocolate extra para la terminación y dar vuelta cada lingote sobre el chocolate, cubriendo sólo un lateral, escurrir el excedente y apoyar sobre praliné.
5. Dejar que cristalice el chocolate y envolver hasta el momento de disfrutarlos.
