SUSCRIBITE
1 min cronometro
Yo Como

Turrón choco maní: 3 ingredientes y te lucís en las próximas Fiestas

Solo hay que animarse a hacer este tipo de recetas, tenemos tiempo para practicar. La propuesta es de @lucianogarciapastelero.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
1 min cronometro
Yo Como

Turrón choco maní: 3 ingredientes y te lucís en las próximas Fiestas

Solo hay que animarse a hacer este tipo de recetas, tenemos tiempo para practicar. La propuesta es de @lucianogarciapastelero.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

chocolate semi amargo: 500 gr

dulce de leche repostero: 600 gr

maní tostado: 300 gr

PARA LA TERMINACIÓN: --

chocolate semi amargo: 200 gr

praliné: 200 gr

Preparación

1. Fundir el chocolate semi amargo y templarlo, para esto hay que bajar su temperatura a 27° y luego remontarla a 31°. Mezclarlo con el dulce de leche (debe estar a temperatura ambiente).

2. Unificar con una cuchara de madera hasta formar una pasta, agregar el maní (sin temperatura del tostado) y mezclar.

3. Colocar entre dos siliconas o papel manteca y formar un rectángulo de 2 a 3 cm de altura según prefieras. Llevarlo a heladera bien envuelto durante 1 hora y cortar lingotes.

4. Templar el chocolate extra para la terminación y dar vuelta cada lingote sobre el chocolate, cubriendo sólo un lateral, escurrir el excedente y apoyar sobre praliné.

5. Dejar que cristalice el chocolate y envolver hasta el momento de disfrutarlos.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Fiestas de Fin de Año

Gastronomía

golosinas

turrones
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias