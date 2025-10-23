Turrón choco maní: 3 ingredientes y te lucís en las próximas Fiestas

Lista de Ingredientes chocolate semi amargo: 500 gr dulce de leche repostero: 600 gr maní tostado: 300 gr PARA LA TERMINACIÓN: -- chocolate semi amargo: 200 gr praliné: 200 gr

Preparación

1. Fundir el chocolate semi amargo y templarlo, para esto hay que bajar su temperatura a 27° y luego remontarla a 31°. Mezclarlo con el dulce de leche (debe estar a temperatura ambiente).

2. Unificar con una cuchara de madera hasta formar una pasta, agregar el maní (sin temperatura del tostado) y mezclar.

3. Colocar entre dos siliconas o papel manteca y formar un rectángulo de 2 a 3 cm de altura según prefieras. Llevarlo a heladera bien envuelto durante 1 hora y cortar lingotes.

4. Templar el chocolate extra para la terminación y dar vuelta cada lingote sobre el chocolate, cubriendo sólo un lateral, escurrir el excedente y apoyar sobre praliné.

5. Dejar que cristalice el chocolate y envolver hasta el momento de disfrutarlos.