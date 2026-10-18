Por qué el Día de la Madre se celebra hoy, 18 de octubre, en Argentina: la verdad de una tradición única

Este domingo 18 de octubre de 2026, millones de familias argentinas se reúnen para celebrar el Día de la Madre. Aunque la compra de regalos, las flores y las salidas gastronómicas marcan el pulso de la jornada, esta celebración tradicional no es un feriado nacional y esconde un origen que va mucho más allá de una simple estrategia comercial.

La elección de este fin de semana primaveral convierte a la Argentina en una verdadera rareza internacional. Mientras la mayor parte del planeta rinde homenaje a las madres durante el mes de mayo, el país sostiene intacta una costumbre de casi un siglo que entrelaza la fe religiosa con el bolsillo de los trabajadores.

Las 3 claves del Día de la Madre en Argentina:

El origen religioso: la fecha nació en 1931 cuando el papa Pío XI instituyó la festividad de la Maternidad de la Virgen María.

la fecha nació en 1931 cuando el papa Pío XI instituyó la festividad de la Maternidad de la Virgen María. El impacto económico: ae consolidó en el tercer domingo de octubre para garantizar que los trabajadores ya hubieran cobrado sus sueldos y pudieran comprar regalos.

ae consolidó en el tercer domingo de octubre para garantizar que los trabajadores ya hubieran cobrado sus sueldos y pudieran comprar regalos. El contraste global: naciones como Estados Unidos, Brasil y Japón festejan el segundo domingo de mayo, dejando a la Argentina como una excepción en el mapa.

De la Iglesia al decreto político: la historia del Día de la Madre en Argentina

La historia de este día comenzó a gestarse con las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, donde se veneraba a diosas de la fertilidad como Rea y Cibeles. Sin embargo, el hito definitivo para el país ocurrió en 1931, cuando el papa Pío XI fijó el 11 de octubre como la conmemoración de la festividad de la Divina Maternidad de María, una celebración vinculada al antiguo Concilio de Éfeso del año 431.

Durante el gobierno de facto de José Félix Uriburu, las autoridades argentinas adoptaron esta referencia mariana para agasajar a las madres de todo el territorio. Para evitar que el homenaje cayera en un día laborable y garantizar que los trabajadores pudieran reunirse en familia sin contratiempos, el gobierno dispuso trasladar la fecha al domingo más cercano a ese 11 de octubre.

El factor económico: sueldos y regalos

Con el paso de las décadas, la fecha sufrió una nueva modificación impulsada por la costumbre popular y el poder adquisitivo. El festejo se desplazó definitivamente hacia el tercer domingo de octubre.

Aunque el Concilio Vaticano II reubicó luego la festividad eclesiástica de la Maternidad de María al 1° de enero, la Argentina no modificó su calendario. La tradición oral y diversos análisis coinciden en que esta decisión perdió su sentido estrictamente religioso para responder a una razón muy práctica: asegurar que la mayoría de los trabajadores ya hubieran cobrado sus sueldos mensuales para poder comprar un regalo a sus madres.

Esta arraigada costumbre local contrasta fuertemente con la tendencia del resto del mundo. Mientras Argentina mantiene su fecha primaveral, países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Alemania, Australia y Japón concentran sus celebraciones el segundo domingo de mayo.

Por su parte, España optó por el primer domingo de ese mismo mes, Inglaterra lo ubica en la cuaresma y Panamá conmemora a las madres el 8 de diciembre. Como dato de color, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 1° de junio como el Día Mundial de las Madres y los Padres, pero en suelo argentino, el tercer domingo de octubre sigue siendo inamovible.