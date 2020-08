Un lujo de selección para el básquet argentino

La Confederación Argentina de Básquet atraviesa momentos de cambio tras la asunción de Fabián Borro en lugar de Federico Susbielles a fines del año pasado.

Más allá de alguna polémica por decisiones en la reestructuración de los torneos nacionales, una de las incorporaciones para el trabajo de base genera apoyo unánime: Juan Ignacio Sánchez.

Borro y el director deportivo Andrés Pelussi (exjugador) le renovaron primero el contrato a Sergio Hernández, el que buscará que la Selección mayor se mantenga en la elite en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

La llegada –ad honorem– de Pepe Sánchez para ser el coordinador de las divisiones formativas (de U15 a U19, en masculino y femenino) es muy significativa.

Pepe es el cerebro de la Generación Dorada, que ha impactado con cada paso que dio con su organización (Bahía Basket).

“Habrá igualdad de condiciones entre ambos sexos y ahondaremos en la certeza de que las formativas son inversión y no gasto” Pepe fue muy claro en sus conceptos tras asumir en las formativas.

“Siento que hoy tengo la experiencia y la fuerza para hacerlo. Busco plasmar un programa que asegure que las cosas básicas que definen a un atleta de elite estén presentes en las formativas. Quiero rescatar lo que se venía haciendo y enriquecerlo con conocimiento y planificación. Diseñaremos un plan basado en el proceso interno y no en la competencia puntual, con foco en la acumulación de trabajo en las concentraciones, sumado al virtual cuando no sea presencial. Empezaremos con el diseño de la metodología junto a gente experta que me ayudará en el proceso y en 2021 será el inicio del camino que buscará proveer de jugadores y jugadoras a las selecciones mayores. Habrá igualdad de condiciones entre ambos sexos y ahondaremos en la certeza de que las formativas son una inversión y no un gasto”, analizó el líder de uno de los grandes proyectos deportivos del país.

El Dow Center, el centro deportivo que construyó en Bahía, será la casa de al menos cinco de las divisiones a su cargo (U15, U17 y U19 en varones, y U15 y U17 en mujeres).

También llegó como director del Departamento Nacional de Mini Básquet del entrenador formativo Ricardo Bojanich, y confirmaron a Gregorio Martínez como entrenador del seleccionado femenino cuatro años.

Pepe sabe de básquet y trabajará en las divisiones menores.

El programa Escuelas Deportivas Argentinas tiene a Carlos Gómez como responsable. Desde febrero ya estaba Carlos Spellanzón, 3x3 la modalidad de básquet –callejero–.

También cerraron a Walter Garrone, histórico coach cordobés que dirigió al seleccionado nacional en el Preolímpico de 1992, para ser la cabeza del programa básquet para ciegos. El círculo cierra con Diego Grippo como jefe del departamento médico.