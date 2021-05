Video: el tenso cruce entre Germán Paoloski y Christian Martin en ESPN

El conductor televisivo Germán Paoloski y el corresponsal de ESPN en Reino Unido Christian Martin protagonizaron ayer un tenso cruce en vivo.

Martin se fastidió por la espera en su salida al aire. Fue así que cuando Paoloski lo despidió se llevó una sorpresa ante el reproche del corresponsal.

“Un abrazo. Ahora vamos a ver parte de la nota que pudiste hacer ayer con el Kun y, como siempre, gracias por estos minutos”, señaló el conductor del programa, a lo que Martín contestó: "Y por la paciencia de escuchar el debate interminable”.

"Paoloski":

Por su cruce con Christian Martin en #SportsCenterpic.twitter.com/B4IbGqqs5W — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 24, 2021

“A López no le cae bien Bielsa, es una cosa insólita”, bromeó Paoloski pero Martin lejos de distenderse contestó: “No, López no. Te cantaban por cucaracha que yo estaba esperando. A mí, no”, le respondió el corresponsal elevando la voz.

“Si no querés salir, no salgas Chris. Yo no te quiero obligar. No podemos hacer lo que vos querés todo el tiempo, es un programa de televisión”, explicó Paoloski.

Una vez terminada la comunicación, el conductor añadió: “Me gusta el compañerismo que hay al aire. No lo saquemos más al aire a Christian Martin. Hagamos eso, más fácil”.

La discusión se volvió viral en redes sociales y llegó a ser tendencia en Twitter.