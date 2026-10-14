Cerro Catedral: lanzan cuotas sin interés para comprar el Pase Residente 2027

El Cerro Catedral ofrece nuevas alternativas de financiación para que los residentes puedan anticipar la compra de sus pases para el invierno 2027. (Foto archivo: Alfredo Leiva).

El cerro Catedral de Bariloche anunció nuevas opciones de financiación para la compra anticipada del Pase Residente de la temporada de invierno 2027. La propuesta permitirá a los vecinos acceder a planes de hasta nueve cuotas sin interés, según la entidad bancaria, para organizar con anticipación los gastos de la próxima temporada de esquí.

Las promociones estarán disponibles desde el jueves 15 hasta el sábado 31 de octubre de 2026, tanto a través de la página web oficial del centro de esquí como de manera presencial en la boletería Amancay, ubicada en la base del cerro.

Pase Residente 2027: qué bancos ofrecen cuotas sin interés

Las alternativas de financiación del pase residente a cerro Catedral estarán disponibles mediante dos entidades bancarias, con diferentes planes de pago:

Banco Macro : 3 cuotas sin interés.

: 3 cuotas sin interés. Banco Patagonia: 3, 6 y 9 cuotas sin interés.

De esta manera, quienes deseen adquirir el Pase Residente podrán distribuir el costo de la compra en pagos mensuales, sin intereses, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

Dónde comprar el Pase Residente del Cerro Catedral para 2027

Los interesados podrán realizar la compra mediante dos canales habilitados:

Online : a través del sitio oficial del Cerro Catedral, www.catedralaltapatagonia.com.

: a través del sitio oficial del Cerro Catedral, www.catedralaltapatagonia.com. Presencial: en la boletería Amancay, situada en la base del centro de esquí de Bariloche.

La iniciativa busca facilitar la planificación anticipada de la temporada invernal 2027, ofreciendo a los residentes alternativas para financiar el acceso a la montaña.

Desde el centro de esquí recordaron que las promociones tendrán vigencia únicamente hasta el 31 de octubre, tanto para las compras digitales como para las presenciales.