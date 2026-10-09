Cerro Catedral: seis días de ascensos sin cargo para peatones residentes, cómo reservar

Del 12 al 17 de octubre, los residentes de Bariloche y Dina Huapi podrán acceder a ascensos gratuitos para peatones en el Cerro Catedral, con reserva previa.

Los vecinos de Bariloche y Dina Huapi podrán subir gratis al cerro Catedral durante seis días, a través de una propuesta destinada exclusivamente a residentes. La iniciativa permitirá realizar ascensos como peatones, sin practicar esquí, con reserva previa y cupos limitados.

Cerro Catedral: fechas y cupos limitados

La actividad, denominada Semana del Peatón Residente Gratuita, se desarrollará desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de octubre. Durante esas jornadas estarán disponibles 500 lugares por día para utilizar los medios de elevación TC Amancay y TS Diente de Caballo.

La propuesta busca acercar la montaña a los vecinos y ofrecerles la posibilidad de disfrutar de las vistas panorámicas, recorrer el entorno y acceder a las propuestas gastronómicas en altura.

Cómo reservar los ascensos gratuitos al Cerro Catedral

Las reservas se habilitan este viernes 9 de octubre y deben realizarse de manera anticipada a través de la página oficial: eventos.catedralaltapatagonia.com

Los interesados deberán seleccionar un turno y presentarse el día elegido en el horario asignado.

Como los cupos están limitados a 500 personas por jornada, desde Catedral recomiendan realizar la reserva con anticipación.

Qué documentación necesitan los residentes para subir gratis

El beneficio está destinado exclusivamente a personas que acrediten domicilio en San Carlos de Bariloche o Dina Huapi.

Para acceder deberán presentar:

DNI con domicilio en Bariloche o Dina Huapi.

con domicilio en Bariloche o Dina Huapi. Fotocopia del DNI.

Constancia del turno reservado previamente.

La acreditación de residencia se realizará mediante el domicilio que figura en el documento de identidad.

Qué medios de elevación se podrán utilizar

Los ascensos gratuitos estarán disponibles en dos medios de elevación del Cerro Catedral:

TC Amancay: telecabina que permite acceder a sectores de altura.

telecabina que permite acceder a sectores de altura. TS Diente de Caballo: aerosilla incluida en el recorrido habilitado para peatones.

La actividad está pensada para quienes quieran disfrutar del paisaje de montaña sin realizar deportes de nieve.

La iniciativa se presenta bajo el lema «Tu montaña. Tu semana» y busca que los habitantes de Bariloche y Dina Huapi puedan visitar o redescubrir uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.