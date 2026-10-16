Cerro Perito Moreno, el centro de esquí de El Bolsón cerró una gran temporada y estrenó una telesilla clave para 2027

Laderas Cerro Perito Moreno, a 25 kilómetros de El Bolsón, cerró la temporada de invierno con un crecimiento de visitantes superior al 20% respecto de 2024. Fotos: Laderas.

La nieve aguantó, las actividades se multiplicaron y la temporada se extendió hasta octubre. Laderas Cerro Perito Moreno, ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, cerró el invierno 2026 con un balance positivo y volvió a tener una de las temporadas más largas del país, con actividad hasta el último fin de semana largo, que terminó el 12 de octubre.

El invierno combinó competencias nacionales e internacionales, propuestas recreativas, capacitaciones y programas para acercar la nieve a nuevos públicos. Pero uno de los datos más destacados fue el crecimiento de visitantes: el centro registró un aumento superior al 20% respecto de 2024, otro buen año de nieve.

La temporada comenzó con mejoras en el sistema de nieve de cultivo, que incorporó cañones de última generación. Las obras también permitieron ampliar la pista y el medio de elevación del Ski Fun Day, una propuesta pensada para principiantes que quieren aprender a esquiar y disfrutar de la montaña durante un día sin comprar el pase para todo el centro.

El centro de esquí de El Bolsón extendió la temporada hasta el 12 de octubre y ya se prepara para el invierno 2027.

El cierre llegó con otra novedad de infraestructura: la puesta en funcionamiento de la telesilla cuádruple Mallín Ahogado, la primera de estas características en la Comarca Andina. Desde el inicio de la temporada 2027, estará destinada exclusivamente a esquiadores y permitirá aumentar la capacidad de transporte por hora desde la base hasta los 1.450 metros de altura.

“Fue un invierno que vivimos a pura emoción, porque logramos llevar a cabo todos nuestros objetivos: generar nuevos esquiadores, poner foco en la actividad recreativa y de alta competencia, y la mejora continua de Laderas, con importantes obras tanto al inicio como al final de la temporada”, señaló Julián Rudolph, director de Relaciones Institucionales.

Y agregó: “El próximo invierno los esquiadores contarán con la nueva silla cuádruple, exclusiva para ellos, y será un gran hito para el desarrollo del centro de ski de El Bolsón”.

Competencias, bajada de antorchas y esquí adaptado

La agenda del invierno tuvo una fuerte presencia deportiva. El centro recibió el Campeonato Argentino de Freeride en esquí y snowboard, con más de 100 participantes, además de fechas de esquí alpino con puntaje de la Federación Internacional de Ski (FIS) y los campeonatos nacionales de slalom y slalom gigante.

También se desarrollaron encuentros de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA), competencias de rugby sobre nieve y la tercera edición de la Carrera de la Historia, en la que referentes del esquí regional recuperaron vestimentas y equipos de otras épocas.

Competencias nacionales e internacionales, esquí adaptado y actividades recreativas formaron parte de la agenda de invierno en el cerro Perito Moreno.

La propuesta incluyó actividades para distintos públicos. Hubo jornadas de esquí adaptado junto a las fundaciones Ponete en Mi Lugar y Lemuel, un torneo de esquí adaptado y raquetas de Olimpiadas Especiales, festejos por el Día del Niño y una nueva edición del Programa Esquí Escolar para estudiantes secundarios de El Bolsón.

La tradicional Bajada de Antorchas, con la participación de la Banda de la Escuela Militar de Montaña y el chocolate caliente del Club Andino Piltriquitrón, fue otro de los momentos destacados. A la agenda se sumaron cursos y exámenes para instructores, además de un campamento de esquí alpino para categorías infantiles y juveniles.

El calendario se extendió hasta los últimos días de la temporada, con actividades deportivas y una jornada de plantación de especies nativas junto a Reforestar Patagonia, una iniciativa que recibió la declaración de Interés Turístico, Deportivo y Ambiental del Concejo Deliberante de El Bolsón.

Más opciones para comer y alojarse en la montaña

La oferta gastronómica y de alojamiento también tuvo novedades. El Refugio Albrecht Rudolph renovó su propuesta con una nueva concesión, mientras que La Roquita abrió como un espacio gastronómico destinado exclusivamente a esquiadores.

En la base, Patagonia Selecta sumó una alternativa para disfrutar de productos regionales al finalizar la jornada. En el Plateau, la propuesta de Augusto Punto Nieve se amplió con tres food-trucks que incorporaron distintas opciones para comer en la montaña.

Durante el invierno, Laderas también impulsó promociones y tarifas para residentes de la zona y de provincias cercanas, con el objetivo de facilitar el acceso a la nieve.

La montaña sigue en verano

Con el cierre de la temporada de esquí, el centro ya comenzó a preparar su propuesta estival. Laderas se encuentra a 25 kilómetros de El Bolsón y trabaja junto con la Agencia de Turismo de la localidad (ATEB) para ampliar las alternativas de visita durante todo el año.

La próxima temporada de verano comenzará el 6 de enero de 2027, con actividades para disfrutar de la montaña más allá de la nieve.