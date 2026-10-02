Octubre en la nieve: Cerro Perito Moreno extiende la temporada y los menores de 17 esquían gratis

La primavera ya llegó al calendario, pero en la parte alta del Cerro Perito Moreno el invierno todavía se resiste a despedirse. La nieve sigue firme y las condiciones de conservación que suelen distinguir a este centro de esquí de El Bolsón permiten estirar la temporada hasta el fin de semana largo del 12 de octubre, una fecha que vuelve a poner al centro de la Comarca Andina entre los destinos con una de las temporadas de esquí más extensas de la Argentina.

En esta recta final, además, aparece una propuesta pensada especialmente para quienes todavía están descubriendo la montaña. Los menores de 17 años podrán acceder al cerro con pase gratuito, una invitación que no se limita a los habitantes de la Comarca Andina: también alcanza a residentes de Río Negro, Neuquén y Chubut. Y para quienes quieren aprovechar la oportunidad pero no tienen equipo propio, el Rental del cerro ofrece el alquiler al 50% del valor de temporada baja.

La propuesta también contempla a los adultos de la región. Durante estos últimos días se mantiene el descuento del 25% para residentes de la Comarca Andina y del 20% para residentes regionales de Río Negro, Chubut y Neuquén. Para quienes llegan desde otros puntos del país, octubre conserva además la tarifa de temporada baja, con un pase adulto de cinco días que queda en $71.620 por día.

El dato tiene especial interés para quienes todavía creen que la temporada de esquí termina cuando cambia el calendario. En Perito Moreno, la parte alta de la montaña continúa ofreciendo buenas condiciones de nieve mientras abajo la primavera empieza a sentirse en el aire, con temperaturas más templadas y jornadas más largas. Es una combinación particular: salir del abrigo invernal, encontrar sol y temperaturas agradables y, unos kilómetros más arriba, volver a pisar nieve.

La montaña tampoco se queda solamente con los esquiadores. Este domingo 4 de octubre habrá una jornada dedicada a la sustentabilidad junto a Reforestar Patagonia, con una caminata de 5 kilómetros, plantación de árboles nativos, música, productos regionales y sorteos. La actividad busca también acercar a quienes visitan la zona a una conversación cada vez más necesaria sobre el cuidado de los bosques y fue declarada de Interés Turístico, Deportivo y Ambiental por el Concejo Deliberante de El Bolsón.

Las actividades deportivas continuarán aprovechando las condiciones de la parte superior del cerro. Entre el lunes 5 y el viernes 9, la Federación Argentina de Esquí y Andinismo (FASA) realizará un Camp de Esquí Alpino enfocado en velocidad, mientras que el último fin de semana de la temporada tendrá como protagonista al tradicional Memorial Pedrito Solari, previsto para el domingo 11 y organizado por el Club Andino Piltriquitrón (CAP), con competencias de esquí alpino y adaptado.

La agenda llega después de un fin de semana que también tuvo a la montaña como escenario de encuentro, con la Carrera de la Historia y el Torneo de Esquí Adaptado y Raquetas de Olimpiadas Especiales. Así, mientras el invierno se aleja lentamente de la Comarca, Perito Moreno mantiene una agenda que combina deporte, naturaleza, inclusión y propuestas para disfrutar de la montaña más allá de los meses centrales de la temporada.

Ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, el Cerro Perito Moreno encara los últimos días de la temporada con una ventaja que octubre vuelve especialmente atractiva: todavía hay nieve en altura y los precios pasan a ser los de baja temporada. Para los más chicos, además, queda una oportunidad difícil de repetir: ponerse los esquíes, subir a la montaña y despedir el invierno cuando la primavera ya empezó a instalarse en el valle.

Más información: https://www.laderas.com.ar/ / IG: @laderascerroperitomoreno