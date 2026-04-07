Choele Choel, concurso de pesca: próximo domingo 12 de abril, en la isla 92

El próximo 12 de abril, Choele Choel será escenario de una propuesta que combina deporte, naturaleza y turismo: en la Isla 92 se realizará un concurso de pesca de carpa que promete reunir a pescadores de toda la región en uno de los entornos más atractivos del Valle Medio.

Ubicada sobre el brazo norte del río Negro, la Isla 92 se ha consolidado como el punto turístico más elegidos de la región, gracias a su acceso, su entorno natural y la tranquilidad que ofrece a orillas del río. En ese marco, el evento busca potenciar ese espacio con una jornada que mezcla competencia y disfrute al aire libre.

Pescadora amateur, a la vera del Negro, en Choele, pescando estos días.

El concurso es organizado por el grupo local Amigos de la Pesca Anzuelos de Goma, un conjunto de entusiastas que impulsa la actividad en la zona y trabaja para generar propuestas que convoquen tanto a pescadores experimentados como a quienes se inician.

Con una inscripción de 10 mil pesos e importantes premios, la jornada apunta a ser accesible y convocante. La modalidad permite que participen tanto competidores individuales como grupos de amigos o familias, en un formato que prioriza la experiencia tanto como el resultado.

La Isla 92, ideal para pescar en Choele Choel. Valle Medio vale una escapada recreativa.

La elección de la carpa como especie central no es casual. Se trata de uno de los peces más presentes en el río Negro, conocido por su resistencia y tamaño, lo que representa un desafío interesante para quienes practican pesca deportiva. Además, su captura es habitual en este tipo de competencias en la región.

Más allá del concurso, el evento se inscribe en una lógica más amplia: aprovechar el potencial natural de Choele Choel para generar movimiento turístico y consolidar propuestas vinculadas al río, uno de los grandes activos de la ciudad.

Un plan tranquilo y familiar proponen los «Amigos de la Pesca Anzuelos de Goma».

Quienes deseen participar o recibir más información pueden comunicarse al 2984 75-5201.

«Con este tipo de iniciativas, Choele sigue fortaleciendo su perfil como destino de naturaleza en Río Negro, donde el río no solo forma parte del paisaje, sino también de la vida y las actividades que convocan a vecinos y visitantes», entusiasman desde el municipio de Choele Choel.