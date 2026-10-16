Eclipse 2027 en Río Negro: lanzan un ciclo para preparar el viaje y descubrir dónde verlo

El eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027 será uno de los grandes eventos astronómicos que tendrá a Río Negro como protagonista.

Río Negro puso en marcha un nuevo ciclo audiovisual para promocionar sus destinos, capacitar a prestadores turísticos y acercar contenidos educativos a instituciones y escuelas. La primera entrega está dedicada al eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, un fenómeno que posicionará a la provincia como uno de los puntos de interés para la observación astronómica.

La iniciativa, impulsada por la Agencia de Turismo de Río Negro, reúne una temporada de cinco episodios que recorrerán las regiones de Cordillera, Estepa, Valle y Mar, con información sobre sus atractivos, servicios y experiencias. El contenido está dirigido a municipios, instituciones educativas, agencias de viajes minoristas y mayoristas, además de profesionales del sector.

El Eclipse 2027, protagonista del primer episodio

El capítulo inaugural se grabó en vivo desde el stand institucional de Río Negro durante la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026). Con la moderación de Anto Ravinale, participaron Claudio Kvolek, de Aguada Escondida, y Diego Galperin, de Astroosiris, dos referentes vinculados al desarrollo del astroturismo.

Durante la charla, los especialistas abordaron las condiciones de los cielos rionegrinos para la observación astronómica y los preparativos que involucran a distintas zonas de la provincia, desde la Cordillera y la Estepa hasta la costa atlántica.

El episodio también ofrece herramientas para que agencias y prestadores comiencen a diseñar propuestas turísticas con anticipación, en función de la demanda que podría generar el eclipse. La planificación de las experiencias, la disponibilidad de alojamiento y la conectividad entre los destinos forman parte de los aspectos centrales para organizar la llegada de visitantes.

La costa atlántica, la Estepa y otras regiones rionegrinas se preparan para aprovechar el interés turístico que despertará el eclipse solar anular.

Cinco episodios para recorrer Río Negro

El ciclo continuará con cuatro entregas dedicadas a distintas propuestas turísticas de la provincia. El segundo episodio estará centrado en el turismo de bienestar en El Bolsón, con experiencias para disfrutar de la Cordillera durante todo el año.

La tercera entrega recorrerá la Ruta Nacional 23 para poner en valor la identidad rural, las tradiciones y la conectividad de la Estepa. Luego, el cuarto episodio abordará el turismo activo en los ríos del Valle, con alternativas para quienes buscan combinar naturaleza y aventura.

El cierre estará dedicado a la relación entre el eclipse y las playas de la costa rionegrina. El recorrido abarcará destinos desde Viedma y Las Grutas hasta Sierra Grande, con el objetivo de vincular la observación del fenómeno astronómico con otras experiencias para descubrir el litoral provincial.

Con esta propuesta, Río Negro busca reunir en un mismo espacio contenidos de formación, divulgación y promoción turística, además de brindar información útil para quienes trabajan en el sector y para los viajeros que empiezan a planificar sus próximas escapadas.

En El Bolsón se preparan para aprovechar el interés turístico que despertará el eclipse solar anular.

El ciclo

Episodio 1: El Eclipse 2027 en Río Negro – Astroturismo y oportunidades regionales.

El Eclipse 2027 en Río Negro – Astroturismo y oportunidades regionales. Episodio 2: El Bienestar en la Cordillera – Turismo de bienestar todo el año en El Bolsón.

El Bienestar en la Cordillera – Turismo de bienestar todo el año en El Bolsón. Episodio 3: ADN Rural por la Ruta 23 – identidad, tradiciones y conectividad en la Estepa.

ADN Rural por la Ruta 23 – identidad, tradiciones y conectividad en la Estepa. Episodio 4: Activá tu Viaje en el Valle – Experiencias y turismo activo en los ríos del Valle.

Activá tu Viaje en el Valle – Experiencias y turismo activo en los ríos del Valle. Episodio 5: Eclipse y Playas en la Región del Mar – Promoción de la costa rionegrina desde Viedma y Las Grutas hasta Sierra Grande.

Dónde ver y utilizar este contenido

El contenido es de acceso libre y gratuito para toda la comunidad, medios y sector turístico:

Capítulo completo en YouTube: www.youtube.com/@RioNegro_Turismo

Planificación e información oficial: www.turismo.rionegro.gov.ar

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