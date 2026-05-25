El “anillo de fuego” tiene fecha: Río Negro el lugar ideal para ver el eclipse solar que revolucionará el turismo de la costa

En Río Negro crecen las propuestas vinculadas al astroturismo.

El cielo se volverá extraño en pleno verano. No será de noche, pero tampoco será completamente de día. El Sol quedará reducido a un aro brillante suspendido sobre el mar y durante algunos minutos la costa atlántica rionegrina se convertirá en uno de los puntos más observados del planeta y se llenará de gente. El 6 de febrero de 2027, Río Negro será escenario de un eclipse anular de Sol, uno de los fenómenos astronómicos más impactantes que existen.

A diferencia de un eclipse total, la Luna no cubrirá por completo al Sol: dejará visible un borde luminoso conocido popularmente como “anillo de fuego”. Denis Martínez está radicado en Las Grutas donde desarrolla actividades de divulgación científica y de astroturismo desde el 2020 y desde allí analiza desde hace meses, lo que sucederá.

Cuenta que el eclipse tendrá una particularidad poco habitual. “Será bastante largo. El momento máximo del anillo de fuego durará 7 minutos y 50 segundos. Por ejemplo, en Las Grutas se podrá observar durante unos 7 minutos y 33 segundos, lo cual es muchísimo”.

Denis Martínez está radicado en Las Grutas donde desarrolla actividades de divulgación científica y de astroturismo desde el 2020. Fotos: @astroturismolasgrutas.

Pero hay otro dato que entusiasma todavía más al sector turístico: el eclipse coincidirá con el fin de semana de Carnaval. “Imaginate lo que puede generar eso para Río Negro: verano, costa atlántica y un eclipse. Va a ser impresionante”, resumió Martínez.

El fenómeno podrá verse sobre gran parte de la provincia. La franja principal atravesará localidades como El Cóndor, La Lobería, Las Grutas, San Antonio Oeste, Puerto del Este, Playas Doradas y gran parte de la región este y centro rionegrino. Hacia la meseta, el eclipse comenzará a verse parcialmente. “En El Bolsón quedará prácticamente fuera de la franja central del eclipse”, señaló.

Entre todos los puntos de observación aparece un nombre que empieza a sonar fuerte: Guardia Mitre. “Siempre buscamos lugares que, además de estar bien posicionados para observar el eclipse, tengan infraestructura y servicios. Guardia Mitre es una de las localidades urbanas mejor ubicadas respecto del centro de la franja y tendrá unos 7 minutos y 43 segundos de anularidad”, indicó. También quedarán dentro de la franja principal Sierra Grande, Arroyo Verde, Conaniyeu y otras localidades.

En Río Negro crecen las propuestas vinculadas al astroturismo.

Perseguir eclipses

Cada eclipse moviliza mucho más que telescopios. Hay viajeros que recorren el mundo exclusivamente para vivir estos eventos. “Viaja gente de todos lados: científicos, fotógrafos y cazadores de eclipses. Es un turismo en sí mismo”, contó Martínez, que además trabaja desde hace años impulsando propuestas de astroturismo en la provincia.

Lo mismo ocurrió durante el eclipse total de 2020, cuando miles de personas llegaron a la Línea Sur rionegrina para observar cómo el cielo se oscurecía en pleno día. “Los eclipses solares generan un movimiento enorme, tanto nacional como internacional. Más allá de que todos los años haya eclipses, nunca se repiten en el mismo lugar geográfico”, explicó.

Y puso un ejemplo contundente: “Después de este eclipse habrá que esperar hasta 2048 para volver a tener un eclipse total visible desde esta región”. Aunque, claro, existen otros eclipses alrededor del mundo, como el que podrá verse en Egipto en agosto, el atractivo está justamente en la cercanía.

“Se puso de moda el cielo”

En Río Negro, el fenómeno llega además en un momento de fuerte crecimiento del astroturismo. “El gran impulso llegó con los eclipses de 2017 en Camarones, 2019 en San Juan y 2020 en Río Negro. Ahí el astroturismo explotó y, de alguna manera, ‘se puso de moda el cielo’”, recordó Martínez.

Hace algunos años, las campañas turísticas mostraban casi exclusivamente playas, montañas o lagos. Ahora, las imágenes nocturnas empiezan a ocupar otro lugar. “Antes era raro ver fotos del cielo en campañas turísticas; generalmente se mostraban playas, montaña o paisajes tradicionales”, contó.

El sur conserva los cielos con menor contaminación lumínica.

La Patagonia, especialmente hacia el sur rionegrino, conserva algunos de los cielos con menor contaminación lumínica del país. Eso transformó a la región en un escenario ideal para actividades vinculadas a la observación astronómica. “Hoy ya somos varios prestadores y en casi todas las provincias hay propuestas vinculadas al astroturismo”, explicó.

Un verano distinto sobre la costa

El eclipse será el 6 de febrero de 2027 y comenzará alrededor de las 10.30 y finalizará cerca de las 13.50. El momento máximo será poco después del mediodía. No habrá oscuridad total. En los eclipses anulares, la luz disminuye y aparece una especie de penumbra grisácea, como si el día se volviera nublado por unos minutos.

“Pero igual va a ser impresionante. Piensen que durante unos siete minutos la Luna va a cubrir cerca del 96 o 97% del Sol. Es muchísimo tiempo para un eclipse”, señaló Martínez.

El fenómeno deberá observarse siempre con protección ocular especial. A diferencia de los eclipses totales, nunca se puede mirar directamente al Sol sin filtros. Y mientras astrónomos y fotógrafos ya marcan la fecha en el calendario, el sector turístico también empieza a imaginar lo que podría suceder sobre la costa atlántica.

“Va a haber un movimiento enorme de gente. No solo turistas que se queden varios días, sino muchísimas personas que van a viajar solo para vivir el momento del eclipse y después volver”, aseguró. Desde ciudades como Choele Choel, Lamarque o Luis Beltrán, muchos podrían hacer el viaje en el día. Lo mismo desde Puerto Madryn, Trelew o Rawson. “Los eclipses suelen generar justamente eso: eventos masivos, únicos y muy movilizantes”, concluyó.

Las Grutas es la ciudad de la costa que tiene más servicios. Podés vivir experiencias reales bajo el cielo @astroturismolasgrutas.