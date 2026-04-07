El imperdible trekking de otoño que te lleva hasta una laguna escondida entre bosques y montañas

La travesía propone descubrir la Laguna Chaquira, uno de los rincones menos conocidos y más impactantes de las Lagunas de Epulafquen.

Hay lugares que parecen guardarse para quienes están dispuestos a caminar. No aparecen desde la ruta ni se entregan de inmediato. Hay que internarse en el bosque, escuchar el rumor del agua, avanzar entre hojas secas y mirar cómo el otoño empieza a incendiar de amarillos y ocres la cordillera. Así es el camino hacia la Laguna Chaquira, una de las joyas escondidas del sistema de las Lagunas de Epulafquen.

El próximo sábado 11 de abril habrá una nueva salida de trekking para descubrir este rincón del norte neuquino. La propuesta, organizada por Del Viento Trekk y Aventura y Trekan Experiencias de Montaña, recorre senderos de dificultad media y permite llegar hasta la denominada “Cuarta Laguna”, una inmensa lámina de agua rodeada por bosque andino patagónico.

El itinerario empieza en la Laguna Superior, sigue hacia la Laguna Negra, la tercera del circuito, y culmina en un balcón natural desde donde aparece, de golpe, la inmensidad de la Laguna Chaquira. Ahí el paisaje cambia de escala: el agua se abre entre montañas, los árboles parecen inclinarse sobre la costa y el silencio solo se rompe por el viento o el vuelo de alguna bandurria.

El recorrido atraviesa bosques, senderos y espejos de agua en plena cordillera del norte neuquino.

Entre lagunas, aves y huellas invisibles

Lagunas de Epulafquen quedan a unos 35 kilómetros de Las Ovejas y forman parte de un área natural protegida donde la naturaleza todavía conserva algo de territorio intacto. El nombre “Epu Lauquen” significa “dos lagunas”, aunque el sistema es mucho más amplio y esconde otros espejos de agua menos conocidos, como la Laguna Chaquira.

En otoño, el paisaje se transforma. Entre los árboles aparecen tonos rojizos, amarillos y dorados. Sobre las laderas sobrevuelan cóndores y bandurrias. En los senderos quedan huellas de zorros, pumas y pequeños animales que habitan la zona. Y en medio de todo, el bosque parece respirar más lento.

La actividad incluye guías de trekking, seguro de accidentes personales, botiquín de primeros auxilios y una picada al cierre de la jornada. Además, quienes vivan en la provincia podrán acceder a un reintegro del 50% a través del programa Viajá Neuquén.

En otoño, las Lagunas de Epulafquen se tiñen de amarillos, ocres y rojizos, en uno de los paisajes más bellos de Neuquén.

Los cupos son limitados y las reservas ya se encuentran abiertas. Para consultas e inscripciones, comunicarse al 2948 451056 (Nair) o 2942 644463 (Denis).