Fin de semana largo en Neuquén: más de 15 mil personas visitaron la provincia durante Pascuas

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén presentó el informe de actividad correspondiente a Semana Santa. El promedio general de ocupación en los destinos provinciales alcanzó el 80%, con picos del 100% en sectores de la cordillera y el norte neuquino.

De acuerdo a los datos oficiales, 15.000 turistas se desplazaron por el territorio, generando 60 mil pernoctes. Esta actividad representó una inyección económica de 10.600 millones de pesos, con un gasto promedio por visitante de 585 mil pesos y una estadía media de tres días.

Ocupación por localidades: las más elegidas para descansar en Semana Santa

El comportamiento de la demanda mostró variaciones según la región:

Ocupación plena (100%): Aluminé, Villa Traful, Los Miches y Manzano Amargo.

Aluminé, Villa Traful, Los Miches y Manzano Amargo. Ocupación alta (90%): Caviahue, Huinganco y Varvarco.

Caviahue, Huinganco y Varvarco. Turismo religioso: Junín de los Andes registró un 80% de plazas ocupadas.

Junín de los Andes registró un de plazas ocupadas. Sur neuquino: Villa La Angostura y Villa Pehuenia-Moquehue alcanzaron el 75% , mientras que San Martín de los Andes promedió un 70% .

Villa La Angostura y Villa Pehuenia-Moquehue alcanzaron el , mientras que San Martín de los Andes promedió un . Zona Confluencia: Villa El Chocón llegó al 75% y la ciudad de Neuquén registró un 60%.

El flujo de visitantes estuvo vinculado a la agenda de fiestas y actividades programadas en las distintas zonas:

Aluminé: XVII Fiesta Nacional del Pehuén. San Martín de los Andes: Pascua de Chocolate. Villa Pehuenia: Gran Paella de Semana Santa. Caviahue: Cuarta edición de Caviahue Cocina. Villa La Angostura: Travesía de los Cerros. Huinganco: Evento gastronómico “Sendero, sabor y cielo”.

La oferta se completó con el Vía Crucis Viviente en Junín de los Andes, consolidando la tendencia de viajes de corta y media distancia dentro de la provincia y la región.