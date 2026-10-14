La crecida del río Iguazú obligó a cerrar nuevamente los circuitos de las Cataratas: qué se puede visitar

Las pasarelas de las Cataratas del Iguazú permanecerán cerradas por la crecida del río, aunque el Parque Nacional abrirá con restricciones este miércoles. Foto: Parque Nacional Iguazú.

La crecida del río Iguazú volvió a modificar las condiciones para visitar una de las maravillas naturales de Argentina. Este miércoles 14 de octubre, el Parque Nacional Iguazú abrirá sus puertas, aunque con restricciones que impedirán recorrer los circuitos Inferior y Superior y llegar a los saltos a través de sus senderos y pasarelas.

La medida fue dispuesta por la intendencia del parque junto con la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., luego de que el caudal superara durante la tarde del martes los parámetros establecidos para circular de manera segura por las estructuras de acceso. Las proyecciones indicaban que el nivel elevado del río se mantendría durante toda la jornada.

El protocolo de seguridad establece que las pasarelas y los balcones deben cerrarse preventivamente cuando el caudal supera los 11.000 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 11 millones de litros por segundo. En esas condiciones, los senderos que conducen a los saltos quedan inhabilitados tanto para los turistas como para el personal que trabaja en el área protegida.

Qué se puede hacer en el Parque Nacional Iguazú

Aunque no será posible acceder a los circuitos que permiten observar de cerca las cascadas, el área Cataratas mantendrá abiertos otros espacios y servicios para los visitantes. Entre ellos se encuentran el Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y el Tren Ecológico de la Selva.

También funcionarán los locales gastronómicos y comerciales del predio, la excursión náutica Gran Aventura y los restaurantes El Fortín y La Selva. El Hotel Gran Meliá Iguazú también permanecerá operativo.

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta quienes ya tenían previsto viajar es que el precio de las entradas no tendrá modificaciones, pese a las restricciones para acceder a los saltos. Por eso, antes de organizar la visita, se recomienda consultar los canales oficiales del parque para conocer las condiciones vigentes y evitar sorpresas al llegar.

Una crecida que ya provocó cierres y reaperturas

La situación de ayer estuvo marcada por un monitoreo permanente del río Iguazú. La suba del caudal también afectó la actividad náutica en Puerto Iguazú y derivó en el cierre preventivo de la Ruta Nacional 101 y de los senderos Verde y Macuco, dentro del parque.

El área había reabierto sus circuitos durante esa misma jornada, después de un cierre preventivo dispuesto el lunes por otro episodio de crecida. Sin embargo, el nuevo aumento del nivel del agua durante la tarde obligó a modificar otra vez las condiciones de acceso.

La dinámica de aperturas y cierres está vinculada con las lluvias y las condiciones climáticas que afectan la región. Los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño anticipan nuevos pulsos de crecida en los principales ríos de la zona, por lo que las restricciones podrían cambiar de acuerdo con la evolución del caudal.

En agosto, las autoridades ya habían tomado medidas preventivas en el circuito de la Garganta del Diablo, que fue desmontado ante la previsión de una nueva subida del río. El objetivo es resguardar la infraestructura frente al avance del agua y reducir los riesgos para visitantes y trabajadores.

Alertas por tormentas en Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas en distintos sectores de Misiones. Mientras que el nivel amarillo advierte sobre fenómenos que pueden provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas, el naranja señala la posibilidad de eventos peligrosos para las personas, los bienes y el ambiente.

Ante este escenario, las autoridades del Parque Nacional Iguazú recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades sobre los circuitos habilitados. La evolución del río será determinante para definir cuándo podrán retomarse los recorridos que conducen a los saltos.