Cierran de emergencia las Cataratas del Iguazú por una importante crecida del río tras las intensas lluvias por la llega de «El Niño»
Las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de El Niño provocaron el cierre preventivo de los circuitos Superior e Inferior en el Parque Nacional Iguazú. Con un caudal imparable que superó los 11 millones de litros por segundo y alertas naranjas vigentes por tormentas, el Litoral argentino enfrenta momentos críticos por las crecidas de los ríos.
Este lunes, las autoridades del Parque Nacional Iguazú cerraron de manera preventiva todos los circuitos turísticos del área protegida, luego de que el río superara el umbral máximo de seguridad por una crecida extraordinaria.
El caudal del río Iguazú registró una marca alarmante al superar los 11.000 metros cúbicos por segundo (11 millones de litros por segundo). Por encima de ese límite, los protocolos de Parques Nacionales exigen la suspensión inmediata de los recorridos para evitar poner en riesgo las pasarelas metálicas y la vida de los visitantes y trabajadores.
El impacto de El Niño: alertas de color naranja y cierres preventivos en las Cataratas del Iguazú
La crecida no tomó por sorpresa a las autoridades, pero sí la intensidad del volumen de agua sobre la cuenca. La intensificación de las precipitaciones en el sur de Brasil extendió el escenario de peligro durante los primeros días de octubre.
- Alertas del SMN: el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas severas para Misiones, advirtiendo sobre fenómenos peligrosos con capacidad de daño.
- Paseo desmontado: como medida de resguardo frente a los avisos meteorológicos, el circuito hacia la emblemática Garganta del Diablo ya había sido desarmado en agosto, trasladando las pasarelas a tierra firme para que la corriente no destruya la infraestructura.
- Sin fecha de reapertura: los senderos Superior e Inferior permanecerán inhabilitados mientras persistan las lluvias y no se garantice la estabilidad física de los circuitos.
Emergencia en el Litoral: evacuados por la subida del río Uruguay
El avance de las lluvias asociadas a El Niño no solo impacta en Misiones, sino que genera una fuerte presión hídrica a lo largo de toda la cuenca del Litoral:
- Corrientes: en Paso de los Libres, el río Uruguay alcanzó los 9,14 metros, superando ampliamente la marca de evacuación (8,5 metros) y dejando a decenas de vecinos evacuados.
- Entre Ríos: en Concordia, la altura del agua tocó los 11,56 metros y las proyecciones anticipan que podría rebasar los 13 metros en los próximos días. La represa de Salto Grande mantiene sus vertederos abiertos al máximo para contener el caudal.
- Río Paraná: mantiene una tendencia en ascenso constante, con picos de crecida previstos para las próximas semanas a la altura de la capital correntina.
|Sector / Punto
|Estado Oficial
|Dato Clave
|Circuitos Superior e Inferior
|Cerrados temporalmente
|Caudal superó los 11.000 m³/s
|Garganta del Diablo
|Inhabilitado / Desmontado
|Estructuras retiradas de forma preventiva
|Alerta Meteorológica SMN
|Naranja y Amarilla
|Tormentas severas y precipitaciones intensas
|Río Uruguay (Paso de los Libres)
|Etapa de Evacuación
|Nivel del agua en 9,14 metros
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