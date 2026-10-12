Cierran de emergencia las Cataratas del Iguazú por una importante crecida del río tras las intensas lluvias por la llega de «El Niño»

Este lunes, las autoridades del Parque Nacional Iguazú cerraron de manera preventiva todos los circuitos turísticos del área protegida, luego de que el río superara el umbral máximo de seguridad por una crecida extraordinaria.

El caudal del río Iguazú registró una marca alarmante al superar los 11.000 metros cúbicos por segundo (11 millones de litros por segundo). Por encima de ese límite, los protocolos de Parques Nacionales exigen la suspensión inmediata de los recorridos para evitar poner en riesgo las pasarelas metálicas y la vida de los visitantes y trabajadores.

El impacto de El Niño: alertas de color naranja y cierres preventivos en las Cataratas del Iguazú

La crecida no tomó por sorpresa a las autoridades, pero sí la intensidad del volumen de agua sobre la cuenca. La intensificación de las precipitaciones en el sur de Brasil extendió el escenario de peligro durante los primeros días de octubre.

Alertas del SMN: el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas severas para Misiones, advirtiendo sobre fenómenos peligrosos con capacidad de daño.



el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas para Misiones, advirtiendo sobre fenómenos peligrosos con capacidad de daño. Paseo desmontado: como medida de resguardo frente a los avisos meteorológicos, el circuito hacia la emblemática Garganta del Diablo ya había sido desarmado en agosto , trasladando las pasarelas a tierra firme para que la corriente no destruya la infraestructura.



como medida de resguardo frente a los avisos meteorológicos, el circuito hacia la emblemática , trasladando las pasarelas a tierra firme para que la corriente no destruya la infraestructura. Sin fecha de reapertura: los senderos Superior e Inferior permanecerán inhabilitados mientras persistan las lluvias y no se garantice la estabilidad física de los circuitos.

Emergencia en el Litoral: evacuados por la subida del río Uruguay

El avance de las lluvias asociadas a El Niño no solo impacta en Misiones, sino que genera una fuerte presión hídrica a lo largo de toda la cuenca del Litoral:

Corrientes: en Paso de los Libres , el río Uruguay alcanzó los 9,14 metros , superando ampliamente la marca de evacuación (8,5 metros) y dejando a decenas de vecinos evacuados.



en , el río Uruguay alcanzó los , superando ampliamente la marca de evacuación (8,5 metros) y dejando a decenas de vecinos evacuados. Entre Ríos: en Concordia , la altura del agua tocó los 11,56 metros y las proyecciones anticipan que podría rebasar los 13 metros en los próximos días. La represa de Salto Grande mantiene sus vertederos abiertos al máximo para contener el caudal.



en , la altura del agua tocó los y las proyecciones anticipan que podría rebasar los 13 metros en los próximos días. La represa de Salto Grande mantiene sus vertederos abiertos al máximo para contener el caudal. Río Paraná: mantiene una tendencia en ascenso constante, con picos de crecida previstos para las próximas semanas a la altura de la capital correntina.