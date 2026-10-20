Pre-Salta: de qué se trata la iniciativa del Gobierno que ofrece un reintegro del 50% para turistas

En un escenario económico complejo para el turismo, Salta puso en marcha un programa similar al Previaje para incentivar los viajes, sostener el consumo y fortalecer los servicios turísticos de cara al verano 2026-2027. La iniciativa, denominada Impulso Salta, incluye reintegros para quienes reserven con anticipación, obras de infraestructura, herramientas de financiamiento y acciones de promoción.

El gobernador Gustavo Sáenz presentó el plan ante empresarios, prestadores y representantes del sector en la sede de la Unión de los Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Durante el lanzamiento, reconoció las dificultades que atraviesa la actividad y planteó la necesidad de coordinar medidas entre el Estado y el sector privado.

«Hoy nos golpea la economía, (antes) la pandemia de salud y ahora la pandemia económica», expresó Sáenz, al recordar el impacto que tuvo la crisis sanitaria y las medidas que la provincia implementó entonces para impulsar la recuperación turística.

Reintegros para viajar en verano

Uno de los principales componentes del programa será Pre-Salta, una herramienta que busca estimular las reservas anticipadas y el consumo en los destinos de la provincia.

La propuesta contempla un reintegro del 50% en crédito, con un tope de $150.000 por persona, para quienes contraten servicios turísticos adheridos. Según lo anunciado, las compras podrán realizarse a fines de noviembre y principios de diciembre de 2026, mientras que los viajes deberán concretarse entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027.

El crédito podrá utilizarse durante la estadía para pagar servicios adheridos, como gastronomía, excursiones y visitas a bodegas. La iniciativa apunta a generar movimiento económico en los destinos salteños y favorecer a los distintos rubros vinculados con la actividad.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, explicó que el programa se organiza en tres ejes: competitividad, posicionamiento e incentivo a la demanda. La estrategia combina mejoras en infraestructura y conectividad, promoción nacional e internacional y herramientas para estimular el consumo.

«Queremos invertir para ser más competitivos, promocionar para atraer más visitantes e incentivar el consumo para generar más actividad económica y más trabajo para todos los salteños», señaló la funcionaria.

El objetivo: turismo durante todo el año

Además de las medidas para el verano, el gobierno provincial busca reducir la dependencia de las temporadas de mayor movimiento y ampliar las oportunidades para los destinos durante los meses de menor demanda.

«Salta no tiene que tener más temporadas, tiene que ser turística los 365 días del año», afirmó Sáenz, quien convocó a los prestadores a trabajar en nuevas propuestas que permitan distribuir la actividad a lo largo del calendario.

En ese sentido, destacó los proyectos de infraestructura y conectividad previstos por la provincia. «Vamos a tener uno de los mejores aeropuertos del país, vamos a tener rutas que van a conectar a cada uno de nuestros pueblos», sostuvo.

Obras, senderos y nuevas propuestas

Impulso Salta incluye proyectos para mejorar y diversificar la oferta turística provincial. Entre ellos figuran el Santuario del Agua en las Salinas Grandes, la puesta en valor de atractivos de la Quebrada de las Conchas y los programas Miradores Conectados y Senderos de Salta.

El plan también contempla nuevas herramientas de financiamiento para emprendedores y municipios, además del Plan Selva de Montaña, orientado a impulsar el desarrollo turístico en 17 municipios del norte provincial.

A estas iniciativas se suman acciones para fortalecer la Ruta del Vino de Salta, ampliar las oportunidades de comercialización y promover eventos deportivos, culturales y artísticos.

Pre-Salta: ¿cuándo se podrá comprar y viajar?

Según el cronograma anunciado, las compras anticipadas están previstas para fines de noviembre y principios de diciembre de 2026.

En tanto, los viajes deberán realizarse entre el 4 de enero y el 5 de marzo de 2027. Las fechas exactas de apertura, el procedimiento de inscripción y las condiciones definitivas para acceder al beneficio deberán confirmarse a través de los canales oficiales del Gobierno de Salta.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

La propuesta está dirigida a turistas que planifiquen su viaje a Salta y contraten servicios turísticos incluidos en el programa antes de viajar.

Sin embargo, para conocer con precisión los requisitos de acceso, las modalidades de compra, los gastos alcanzados y las condiciones de uso del crédito, será necesario consultar el reglamento definitivo y el listado de prestadores adheridos.

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