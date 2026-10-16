Temporada de pesca 2026-2027 en Neuquén: ya se pueden comprar los permisos cuánto cuestan y cómo sacarlos

La temporada de pesca deportiva en Neuquén comenzará el 1 de noviembre. Los permisos ya se pueden comprar por internet. Foto: Neuquén Tur.

Neuquén se prepara para una nueva temporada de pesca deportiva. Los permisos ya están disponibles para quienes quieran disfrutar de ríos, lagos y lagunas de la provincia, uno de los destinos patagónicos elegidos por pescadores de todo el mundo para practicar modalidades como pesca con mosca, spinning y trolling.

La temporada comenzará el 1 de noviembre y se extenderá durante un año, aunque algunos ambientes específicos, como determinados ríos y lagunas, tendrán como fecha de cierre el 1 de mayo de 2027.

Desde el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales afirmaron que la pesca deportiva constituye “un producto de excelencia en Neuquén” y recordaron que hay distintos eventos que contribuyen a posicionarlo; entre ellos: la Fiesta Nacional de la Trucha, la Expo Fly Fishing Patagonia o la Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias.

Nicolás Lagos, director provincial de Fauna, subrayó la importancia de interiorizarse sobre el reglamento que estará vigente en esta ocasión e instó a los aficionados a esta práctica a cumplir con todas las normativas vigentes a fin de evitar multas.

Dónde comprar los permisos de pesca en Neuquén

Los permisos se pueden adquirir a través del sitio oficial de Caza y Pesca de Neuquén: cazaypesca.neuquen.gob.ar/permisos.

La plataforma cuenta con un sistema interactivo de consultas (ChatBot) para conocer las reglas específicas de cada zona de pesca.

La pesca deportiva convoca cada año a residentes y turistas en los ríos y lagos de Neuquén. Los permisos tienen tarifas diferenciadas.

Para realizar la compra es necesario tener a mano el DNI o, en el caso de los extranjeros no residentes, el pasaporte.

Cuánto cuestan los permisos de pesca en Neuquén

Los valores varían según la duración del permiso y la condición de residencia.

Residentes argentinos: Por un día: $12.500. Por 10 días: $25.000. Por temporada: $50.000. Menores de 13 a 17 años: $25.000.

No residentes: Por un día: $50.000. Por 10 días: $140.000. Por 10 días para residentes de países limítrofes: $50.000. Por temporada: $280.000.



Los permisos son gratuitos para residentes mayores de 65 años, jubilados, menores de hasta 12 años, personas con discapacidad, retirados de la Policía de Neuquén y veteranos de Malvinas.

Cuánto cuestan los adicionales de pesca

Quienes quieran practicar modalidades o acceder a ambientes que requieren permisos adicionales deberán sumar estos valores:

Trolling: $25.000 por día, $50.000 por 10 días o $100.000 por temporada.

$25.000 por día, $50.000 por 10 días o $100.000 por temporada. Zona preferencial: $12.500 por día, $25.000 por 10 días o $50.000 por temporada.

$12.500 por día, $25.000 por 10 días o $50.000 por temporada. Laguna Blanca: $25.000 por toda la temporada.

Cuáles son las especies que se pueden pescar

La provincia cuenta con una amplia variedad de ambientes para la pesca deportiva. Entre las especies más buscadas se encuentran la trucha arcoíris, la trucha marrón, la trucha de arroyo y el salmón encerrado.

1. Los permisos para la temporada de pesca en Neuquén se tramitan de manera online y tienen distintos valores según la duración y el lugar de residencia.

La actividad se desarrolla principalmente en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, que ofrecen escenarios para distintas modalidades, con especial atractivo para quienes practican pesca con mosca.

Cómo contratar guías de pesca habilitados

Quienes quieran contratar un guía o una agencia especializada pueden consultar el registro de prestadores habilitados por el gobierno provincial en el sitio oficial de Turismo de Neuquén: listado de prestadores de pesca.

Antes de viajar, se recomienda revisar el reglamento correspondiente al ambiente elegido, las fechas habilitadas y los requisitos específicos para cada modalidad.