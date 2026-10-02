Pesca deportiva en Neuquén: buscan ordenar accesos y zonas de acampe antes de la temporada

Falta menos de un mes para que los ríos neuquinos vuelvan a recibir pescadores y, con la temporada a punto de comenzar, aparece una pregunta que se repite desde hace años entre quienes conocen esos ambientes: dónde entrar, dónde acampar y bajo qué condiciones. La Cámara de Guías y Profesionales de la Pesca Deportiva del Neuquén llevó ese planteo al Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, con una propuesta para establecer criterios claros y permanentes sobre los accesos a los cursos de agua y los sectores habilitados para acampar.

La temporada de pesca deportiva comenzará el 1 de noviembre, y desde el sector consideran importante que las disposiciones estén definidas antes de que lleguen pescadores, guías y visitantes. La propuesta alcanza especialmente a los ríos Caleufú, Chimehuín, Collón Curá y Aluminé, algunos de los escenarios donde cada temporada se concentra parte de la actividad, y busca que la información esté disponible con anticipación para quienes llegan a pescar y también para los propietarios de los campos atravesados por los cursos de agua.

El planteo no es nuevo. Desde la Cámara señalaron que se trata de un reclamo que lleva varios años y que recientemente comenzó a ser abordado por la Subsecretaría de Turismo, que trabaja en una propuesta para los principales ríos de la región. Ante la cercanía de la apertura, la entidad decidió acercar al Ministerio los datos reunidos durante distintos relevamientos realizados en los últimos años, con la intención de que puedan servir como base para las futuras disposiciones.

Saber dónde entrar y dónde acampar

Uno de los puntos centrales es definir de antemano cuáles son los ingresos habilitados a los ríos y qué sectores pueden utilizarse para acampar. La intención es que guías, pescadores, turistas y propietarios tengan una referencia común y que esa información no dependa de consultas de último momento o de lo que cada visitante pueda averiguar una vez que ya está en el lugar.

La Cámara también propuso recuperar una modalidad que, según explicó, dejó de utilizarse hace más de una década: contar con un listado actualizado de accesos y áreas de acampe antes de cada temporada. La idea es que esa información pueda difundirse con anticipación y actualizarse cuando sea necesario, de manera que quienes llegan a Neuquén sepan cuáles son los lugares habilitados y qué condiciones deben respetar.

El documento incorpora además pautas vinculadas con la seguridad y la atención de emergencias, tomando como referencia protocolos que ya utilizan los profesionales de la actividad durante sus jornadas de pesca. En ambientes naturales donde las distancias, los caminos y el acceso a los cursos de agua pueden convertirse en un factor determinante, contar con esa información antes de salir también forma parte del ordenamiento que propone el sector.

Una actividad que mueve turismo

Para la Cámara, ordenar los accesos no es solamente una cuestión de circulación por los ríos. La pesca deportiva forma parte de una actividad turística que cada temporada moviliza visitantes y servicios en distintas localidades neuquinas, desde guías y alojamientos hasta gastronomía, transporte y comercios.

“La pesca deportiva es una de las actividades que más visitantes trae a la zona cada temporada y mueve a toda una cadena de servicios en nuestras localidades”, expresaron referentes de la Comisión Directiva.

En ese contexto, desde la entidad valoraron el trabajo que comenzó a desarrollar la Subsecretaría de Turismo y plantearon la necesidad de que las reglas estén disponibles antes de la llegada de los pescadores. “Las reglas tienen que estar antes de que los pescadores lleguen al río, no después”, señalaron.

La propuesta busca así avanzar hacia un esquema que pueda sostenerse temporada tras temporada, con accesos y áreas de acampe identificados, información pública y pautas de seguridad. El objetivo es ordenar el uso de los espacios, reducir posibles conflictos y cuidar los ambientes naturales donde cada primavera vuelve a comenzar una de las actividades que más visitantes lleva a los ríos y lagos de Neuquén.