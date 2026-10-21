Volá Neuquén: descuentos en vuelos, hoteles y excursiones para recorrer la provincia

La propuesta acompaña la incorporación de dos rutas aéreas internas que conectan la capital provincial con el aeropuerto Chapelco y con Chos Malal.

El Gobierno de Neuquén lanzó Volá Neuquén, un programa que combina nuevas conexiones aéreas con descuentos en servicios turísticos para incentivar los viajes dentro de la provincia. La iniciativa, impulsada a través del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, permite acceder a un 20% de descuento en los pasajes de American Jet y a promociones en alojamientos, gastronomía, paseos y alquiler de vehículos en Neuquén capital, Chos Malal y San Martín de los Andes.

La propuesta acompaña la incorporación de dos rutas aéreas internas que conectan la capital provincial con el aeropuerto Chapelco, en la Región de los Lagos del Sur Neuquino, y con Chos Malal, en la Región del Alto Neuquén. Los vuelos tienen una duración aproximada de 50 minutos y ofrecen una nueva alternativa para trasladarse entre distintas zonas del territorio. En el caso de Chos Malal, la conexión tiene un valor especial para el norte neuquino, que recupera los vuelos comerciales después de 14 años.

Cuánto cuestan los vuelos y qué días salen

La ruta entre Neuquén capital y Chapelco cuenta con una tarifa promocional de $140.000 por tramo, con servicios los martes, jueves y sábados. Los martes, el vuelo sale de Neuquén a las 13 y regresa desde Chapelco a las 14.30. Los jueves y sábados, la salida desde la capital está prevista para las 10 y el regreso desde Chapelco, para las 11.20.

Por su parte, el trayecto entre Neuquén capital y Chos Malal tiene una tarifa promocional de $114.000 por tramo. Los vuelos operan los lunes y jueves. Los lunes, el servicio parte de Neuquén a las 10 y regresa desde Chos Malal a las 11.20. Los jueves, la salida desde la capital está programada para las 13.10 y el regreso desde el norte provincial, para las 14.25. En ambos recorridos, el tiempo estimado de vuelo es de 50 minutos.

Descuentos en hoteles y actividades en San Martín de los Andes

Volá Neuquén también reúne promociones de establecimientos hoteleros y prestadores turísticos de San Martín de los Andes y la Región de los Lagos del Sur Neuquino. Los beneficios incluyen descuentos de entre el 10% y el 20%, además de opciones para extender las vacaciones, como cuatro noches al precio de tres o cinco al precio de cuatro.

Entre los alojamientos adheridos figuran La Casona de Eugenia, La Raclette, Casona del Alto, La Cheminée, Le Village, Le Chatelet, Tunqueley, Loi Suites Chapelco, Aitue, Woodland, Rincón de los Andes, De Sol a Sol, La Bora, Las Cumbres y Del Sauco.

Las promociones varían según el establecimiento. La Casona de Eugenia y La Raclette ofrecen un 20% de descuento para estadías mínimas de dos noches, mientras que Casona del Alto y Aitue cuentan con la opción de cuatro noches al precio de tres. Le Village, Woodland, Rincón de los Andes y Las Cumbres combinan descuentos del 20% con promociones especiales para estadías más prolongadas.

La oferta también incluye paseos y gastronomía. RedBus Citytour ofrece un 20% de descuento en sus recorridos, mientras que Rincón de los Andes aplica una rebaja del 20% en su servicio gastronómico.

Qué promociones hay en Neuquén capital

En la capital provincial, el programa incluye beneficios en alojamientos, restaurantes y comercios gastronómicos. Entre los establecimientos hoteleros adheridos se encuentran Amparo, Land Express Neuquén, Gran Brizo Comahue, Howard Johnson Neuquén, El Prado, El Cortijo, Rivadavia 815, Illia 121 y Herradura Hotel Suites.

Las promociones contemplan descuentos de entre el 10% y el 20%, además de alternativas de cuatro noches al precio de tres o cinco al precio de cuatro. Land Express Neuquén, Gran Brizo Comahue, Howard Johnson Neuquén y Herradura Hotel Suites ofrecen un 20% de descuento, sujeto a las condiciones particulares de cada prestador. La gastronomía también forma parte de la propuesta. Land Express Neuquén brinda un 10% de descuento, mientras que Cervecería Owe y Heladerías Piré–Costa Piré ofrecen beneficios del 20%.

Cómo aprovechar las promociones en Chos Malal y el norte neuquino

En Chos Malal y la Región del Alto Neuquén, Volá Neuquén incorpora descuentos para facilitar las estadías y los desplazamientos por la zona. Terra Malal ofrece un 20% de descuento para quienes se alojan al menos dos noches, además de promociones de cuatro noches al precio de tres o cinco al precio de cuatro.

También participa AMA Patagonia Rent a Car, con un 10% de descuento en el alquiler de vehículos por un mínimo de dos días. A su vez, Hoteles del Neuquén ofrece un 20% de descuento en todas las hosterías del norte neuquino.

La incorporación de estos beneficios busca que las nuevas conexiones aéreas se traduzcan en más noches de alojamiento, consumo en comercios y contratación de servicios turísticos en las localidades alcanzadas por el programa.

Cómo acceder al 20% de descuento en los pasajes