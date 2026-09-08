De la capital al interior de Neuquén en menos de una hora: cuánto salen y cuándo se habilitan los nuevos vuelos a Chos Malal y Chapelco

A partir de la semana que viene, volar dentro de Neuquén volverá a ser una alternativa rápida y concreta. La empresa American Jet habilitará las rutas fijas que unirán la ciudad capital con Chos Malal, a partir del lunes 14 de septiembre, y con el aeropuerto Chapelco en San Martín de los Andes, desde el martes 15 de septiembre.

El reinicio de los servicios marca el retorno de la conectividad aérea regular con el Alto Neuquén tras años de espera y busca acelerar los tiempos de viaje tanto para residentes como para el turismo de cercanía hacia los cordones cordilleranos.

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Los boletos ya se comercializan a través del sistema de venta digital de la compañía aérea (americanjet.com.ar). Los valores confirmados y los tiempos de vuelo por tramo son:

Neuquén – Chos Malal: $139.999 (duración: 45 minutos de vuelo).

(duración: de vuelo). Neuquén – Chapelco (San Martín de los Andes): $174.999 (duración: 50 minutos de vuelo).

Para consultas sobre trámites, equipaje de mano o condiciones de emisión, la firma dispuso la casilla de correo reservas@americanjet.com.ar.

La programación de vuelos contempla frecuencias fijas pensadas para trámites rápidos o escapadas de fin de semana:

Tramo Neuquén – Chos Malal (Lunes y Jueves)

Lunes: Salida desde Neuquén a las 10:00 hs (llegada 10:50 hs). El regreso parte a las 11:20 hs (arribo a Neuquén a las 12:10 hs).

Salida desde Neuquén a las (llegada 10:50 hs). El regreso parte a las (arribo a Neuquén a las 12:10 hs). Jueves: Salida desde Neuquén a las 13:10 hs (llegada 13:55 hs). El regreso parte a las 14:25 hs (arribo a Neuquén a las 15:10 hs).

Tramo Neuquén – Chapelco (Martes, Jueves y Sábados)

Martes, Jueves y Sábados: Salida desde Neuquén a las 10:00 hs (llegada 10:50 hs). El regreso parte a las 11:20 hs (arribo a Neuquén a las 12:10 hs).

Obras en las pistas e inversión provincial

La reactivación de la ruta hacia el norte provincial fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante el aniversario de Chos Malal. Para operativizar el servicio, la Provincia llevó adelante tareas de readecuación en la pista, balizamiento nocturno, terminal de pasajeros e iluminación general.

En el aeropuerto de Chapelco, las reformas contemplaron la ampliación de la terminal, nuevos sectores de preembarque, espacios comerciales y oficinas de operaciones, preparando la infraestructura regional para absorber el incremento de pasajeros.